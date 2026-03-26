Festival Rencontres Musicales REGARDS

Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

L’ensemble vocal De Caelis programme et organise en 2026 la 5ème édition des Rencontres musicales REGARDS à Domfront-en-Poiraie et sur les communes environnantes.

REGARDS propose des concerts et des temps de partage musical au sein du patrimoine, avec la volonté de diffuser la musique du Moyen Âge, la création d’aujourd’hui et les musiques traditionnelles.

La voix, les voix du monde, la voix intemporelle et universelle, est au centre de notre programmation et touchera sur cette édition 2026 aussi bien les tout-petits que les adultes curieux. Une édition baignée de soleil, traversée par des paysages de bord de mer, d’odeurs d’origan et d’huile d’olive, d’ouzo et de citron, pour se reconnecter à la Nature, à un sentiment de bien-être, à nos émotions.

Plusieurs temps forts d’avril à juin 2026 feront vivre Domfront et sa région, avec des ateliers, des impromptus, un grand week-end de concerts, en embarquant dans son aventure vocale, musicale et poétiques, des partenaires locaux, le public et les habitants.

Une nouveauté cette année des propositions pour les 0-5 ans, avec le programme Cocon lyrique en itinérances en avril sur les crèches, les maternités et les maternelles sur plusieurs communes autour de Domfront ( à St Pierre d’Entremont, Fresnes, Lonlay, Champ-secret, Flers ) et Mon premier concert, à partir de 6 mois fin mai à Domfront.

Les artistes programmés feront découvrir une grande diversité de musiques

– les chansons baroques avec le duo Parchemins

– la musique traditionnelle grecque avec Navayo

– le fado portugais avec le duo de Chloé Breillot.

– le répertoire médiéval et la création avec De Caelis et leurs extraordinaires invités Les Chanteurs d’oiseaux

CALENDRIER

Vendredi 29/05, 20h00 Église Notre-Dame-sur-l’Eau, Domfront

FADO et autres chansons lusophones

Chloé Breillot, chant et Pierrick Hardy, guitare

Samedi 30/05, 10h30 Médiathèque de Domfront

A LA VOLETTE, mon premier concert

Claire Trouilloud, chant et Laurence Brisset, organetto

Samedi 30/05, 21h00 Théâtre municipal, Domfront

BAL GREC

Katerina Karagianni, chant

Guillaume Klaval, clarinette Fabien Dubuy, lauto Jérôme Salomon, percussions

Samedi 30/05, 16h Médiathèque de Domfront

LA DEMI-HEURE POÉTIQUE

Eric Louviot, comédien

Dimanche 31/05, 11h45 Cour Marie du Rocher, Domfront

NOS ESPRITS LIBRES ET CONTENTS, apéro-concert

Ensemble Parchemins

Nathalie Ferron, chant et Matéo Crémades, guitare baroque

Dimanche 31/05, 17h00 Abbaye Notre-Dame de Lonlay

DRÔLES D’OISEAUX

De Caelis Laurence Brisset, Lucile Bailly Gourévitch, Estelle Nadau, Caroline Tarrit, Claire Trouilloud, chant

Les Chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault, imitation d’oiseaux

INFOS & RÉSERVATION

>> www.decaelis.fr 06 03 08 50 37

>> Achat de places sur Hello Asso

>> Covoiturage possible via la plateforme Togetzer.com

TARIFS

Gratuit Mon premier concert 30/05, Demi-heure poétique 30/05, Bal 30/05, Apéro concert 31/05

Tarifs des autres concerts 12 euros (plein tarif) 6 euros (tarif réduit) 3 euros (- 12 ans)

Équipe du festival

Laurence Brisset direction & programmation

Céline Landais production & programmation

Aurélie Gorce administration, communication & programmation

Les rencontres musicales Regards ne pourraient exister sans l’engagement généreux de la Mairie de Domfront, de son maire M. Bernard Soul, du service culturel M. Renaud Lay et M. Dominique Dufour et de son service technique.

Nous remercions également nos partenaires locaux pour l’édition 2026 l’Intermarché de Domfront, les écoles de Frênes, de Lonlay L’Abbaye, de Saint Pierre d’Entremont, l’école et la commune de Champsecret et enfin les associations Le Trou Normand et De la Normandie à la Crète.

Le festival Les rencontres musicales Regards est soutenu par la DRAC Normandie, la Région Normandie, le département de l’Orne, Domfront-Tinchebray Interco, la Ville de Domfront, la Spedidam, le Crédit Mutuel. .

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 03 08 50 37

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English : Festival Rencontres Musicales REGARDS

L’événement Festival Rencontres Musicales REGARDS Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne