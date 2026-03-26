Festival Rencontres Musicales REGARDS Domfront en Poiraie
Festival Rencontres Musicales REGARDS Domfront en Poiraie vendredi 29 mai 2026.
Festival Rencontres Musicales REGARDS
Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
L’ensemble vocal De Caelis programme et organise en 2026 la 5ème édition des Rencontres musicales REGARDS à Domfront-en-Poiraie et sur les communes environnantes.
REGARDS propose des concerts et des temps de partage musical au sein du patrimoine, avec la volonté de diffuser la musique du Moyen Âge, la création d’aujourd’hui et les musiques traditionnelles.
La voix, les voix du monde, la voix intemporelle et universelle, est au centre de notre programmation et touchera sur cette édition 2026 aussi bien les tout-petits que les adultes curieux. Une édition baignée de soleil, traversée par des paysages de bord de mer, d’odeurs d’origan et d’huile d’olive, d’ouzo et de citron, pour se reconnecter à la Nature, à un sentiment de bien-être, à nos émotions.
Plusieurs temps forts d’avril à juin 2026 feront vivre Domfront et sa région, avec des ateliers, des impromptus, un grand week-end de concerts, en embarquant dans son aventure vocale, musicale et poétiques, des partenaires locaux, le public et les habitants.
Une nouveauté cette année des propositions pour les 0-5 ans, avec le programme Cocon lyrique en itinérances en avril sur les crèches, les maternités et les maternelles sur plusieurs communes autour de Domfront ( à St Pierre d’Entremont, Fresnes, Lonlay, Champ-secret, Flers ) et Mon premier concert, à partir de 6 mois fin mai à Domfront.
Les artistes programmés feront découvrir une grande diversité de musiques
– les chansons baroques avec le duo Parchemins
– la musique traditionnelle grecque avec Navayo
– le fado portugais avec le duo de Chloé Breillot.
– le répertoire médiéval et la création avec De Caelis et leurs extraordinaires invités Les Chanteurs d’oiseaux
CALENDRIER
Vendredi 29/05, 20h00 Église Notre-Dame-sur-l’Eau, Domfront
FADO et autres chansons lusophones
Chloé Breillot, chant et Pierrick Hardy, guitare
Samedi 30/05, 10h30 Médiathèque de Domfront
A LA VOLETTE, mon premier concert
Claire Trouilloud, chant et Laurence Brisset, organetto
Samedi 30/05, 21h00 Théâtre municipal, Domfront
BAL GREC
Katerina Karagianni, chant
Guillaume Klaval, clarinette Fabien Dubuy, lauto Jérôme Salomon, percussions
Samedi 30/05, 16h Médiathèque de Domfront
LA DEMI-HEURE POÉTIQUE
Eric Louviot, comédien
Dimanche 31/05, 11h45 Cour Marie du Rocher, Domfront
NOS ESPRITS LIBRES ET CONTENTS, apéro-concert
Ensemble Parchemins
Nathalie Ferron, chant et Matéo Crémades, guitare baroque
Dimanche 31/05, 17h00 Abbaye Notre-Dame de Lonlay
DRÔLES D’OISEAUX
De Caelis Laurence Brisset, Lucile Bailly Gourévitch, Estelle Nadau, Caroline Tarrit, Claire Trouilloud, chant
Les Chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault, imitation d’oiseaux
INFOS & RÉSERVATION
>> www.decaelis.fr 06 03 08 50 37
>> Achat de places sur Hello Asso
>> Covoiturage possible via la plateforme Togetzer.com
TARIFS
Gratuit Mon premier concert 30/05, Demi-heure poétique 30/05, Bal 30/05, Apéro concert 31/05
Tarifs des autres concerts 12 euros (plein tarif) 6 euros (tarif réduit) 3 euros (- 12 ans)
Équipe du festival
Laurence Brisset direction & programmation
Céline Landais production & programmation
Aurélie Gorce administration, communication & programmation
Les rencontres musicales Regards ne pourraient exister sans l’engagement généreux de la Mairie de Domfront, de son maire M. Bernard Soul, du service culturel M. Renaud Lay et M. Dominique Dufour et de son service technique.
Nous remercions également nos partenaires locaux pour l’édition 2026 l’Intermarché de Domfront, les écoles de Frênes, de Lonlay L’Abbaye, de Saint Pierre d’Entremont, l’école et la commune de Champsecret et enfin les associations Le Trou Normand et De la Normandie à la Crète.
Le festival Les rencontres musicales Regards est soutenu par la DRAC Normandie, la Région Normandie, le département de l’Orne, Domfront-Tinchebray Interco, la Ville de Domfront, la Spedidam, le Crédit Mutuel. .
Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 03 08 50 37
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English : Festival Rencontres Musicales REGARDS
L’événement Festival Rencontres Musicales REGARDS Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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