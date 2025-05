Festival « Rendez-vous aux jardins » – Le Carmel Saint-Pair-sur-Mer, 6 juin 2025 07:00, Saint-Pair-sur-Mer.

Manche

Festival « Rendez-vous aux jardins » Le Carmel 213 Route de Lézeaux Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Rendez-vous aux jardins !

Découvrez tout notre programme en ligne sur www.saintpairsurmer.fr

Entrée gratuite

Horaires

Samedi de 10h à 18h

Dimanche de 14h à 18h

Le Carmel 213 Route de Lézeaux

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41

English : Festival « Rendez-vous aux jardins »

Rendez-vous in the gardens!

Discover our full program online at: www.saintpairsurmer.fr

Free admission

Opening hours

Saturday, 10 am to 6 pm

Sunday, 2 pm to 6 pm

German :

Rendezvous in den Gärten!

Entdecken Sie unser gesamtes Programm online unter: www.saintpairsurmer.fr

Kostenloser Eintritt

Öffnungszeiten:

Samstag von 10h bis 18h

Sonntag von 14h bis 18h

Italiano :

Appuntamento nei giardini!

Scoprite il nostro programma completo online su: www.saintpairsurmer.fr

Ingresso libero

Orari di apertura

Sabato dalle 10.00 alle 18.00

Domenica dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Cita en los jardines

Descubra nuestro programa completo en línea en: www.saintpairsurmer.fr

Entrada gratuita

Horario de apertura

Sábado de 10:00 a 18:00

Domingo de 14h a 18h

