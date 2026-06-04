FESTIVAL RENNES EN VOIX L’Orangerie Rennes-sur-Loue

Rennes-sur-Loue

FESTIVAL RENNES EN VOIX

L’Orangerie 1 route de Gray Rennes-sur-Loue Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Rennes en voix Festival vocal pop, rock & jazz

L’Orangerie, Rennes-sur-Loue

Entrée libre, participation au chapeau

Buvette et restauration sur place

Au programme

2×2 Voix pour un saut dans le temps, découvrez leur répertoire de la Renaissance à quatre voix.

A travers un répertoire exclusivement francophone, le groupe A Bocca Chiusa offre un regard neuf, tissant des liens entre les chansons et inventant une narration collective dans son spectacle “Sans Cible”.

Over the Pop interprète des morceaux pop, rock, jazz & soul dans une version a cappella originale et subtile, ponctuée de percussions instrumentales ou corporelles. .

L’Orangerie 1 route de Gray Rennes-sur-Loue 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté rennesenvoix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL RENNES EN VOIX

L’événement FESTIVAL RENNES EN VOIX Rennes-sur-Loue a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON