Festival Renouer! Jardin de Terrains Communs Nevers

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Eau, air, terre, feu: les éléments relient, animent, s’infiltrent.

Ils sculptent les paysages, franchissent les frontières, déplacent corps, idées et mémoires.

Ils sont mouvement circulation, migration, expansion, transformation.

Mais ces flux sont bouleversés feux géants, inondations, sécheresses, tempêtes..

Le climat change, les équilibres se dérèglent.

Peut-on apprendre à habiter les courants d’eau, d’air, de feu ?

Le festival Renouer vous invite à plonger dans les circulations du vivant, avec des artistes, penseur·ses et chercheur·ses engagé·es dans l’art et l’écologie.

Au programme ateliers, conférences, spectacles, projections, DJ set, restaurant éphémère, librairie… dans un jardin en plein cœur de Nevers!

Tarif 3€/ conférence, Pass journée 10€, Pass week-end à 15€

Gratuit pour les -16ans Gratuit pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif

Rendez vous le weekend du 13 et 14 septembre ! .

Jardin de Terrains Communs 25 Boulevard de la République Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 13 38 06 info@terrainscommuns.org

