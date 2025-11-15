Festival Reporters sans frontières La Gaîté Lyrique Paris

Parce que défendre la liberté de la presse, c’est aussi vous donner les clés pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et agir demain, ce festival est un rendez-vous essentiel pour plonger au cœur des grands enjeux du journalisme. Rencontrez celles et ceux qui, aux quatre coins du globe, se battent pour une information libre, fiable et indépendante.

Venez échanger, débattre, vous inspirer.

➜ 11h00 – 19h00

Tables rondes et débats passionnés (menés par les plus grandes voix du journalisme contemporain), projections exclusives (autour des grands enjeux du journalisme), rencontres avec les équipes RSF du monde entier, ateliers participatifs pour petits et grands et plein d’autres surprises !

➜ 19h30 – 23h00

Venez nombreux : la fête est aussi une lutte !

On monte le son ! Des artistes engagé·es prennent le micro aux côtés de RSF pour défendre la liberté de la presse. Avec :

— Voyou (solo live)

— Flore Benguigui (DJ set)

— Myra (live)

— La nuit du Photojournalisme (live immersif)

Reporters sans frontières (RSF) fête ses 40 ans à la Gaîté Lyrique ! Pour l’occasion, on vous proposer une programmation gratuite et engagée : une plongée au cœur des coulisses de la défense de la liberté de la presse. En journée : tables rondes, talks, ateliers pour petits et grands et projections en avant-première. En soirée : concerts et autres surprises, ..

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 00h00

gratuit sous condition

Journée : En accès libre sauf certains événements sur réservation

Soir : 15€

Tout public.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/festival/informer-le-monde-de-demain contact@gaite-lyrique.net