FESTIVAL RÉSERVOIR D’ARTISTES BERNARD LAOUADI + QUARANTAINE LA COMPAGNIE DU HÉRISSON Carcassonne

FESTIVAL RÉSERVOIR D’ARTISTES BERNARD LAOUADI + QUARANTAINE LA COMPAGNIE DU HÉRISSON

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Bernard Laouadi

Bernard Laouadi est issu du Nord de la France et y a passé toute son enfance.

Très tôt, il s’est tourné vers le métier d’électrotechnicien qu’il a conservé durant toute sa carrière. Parallèlement en autodidacte et guitariste dès l’âge de 17 ans, c’est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, durant son service militaire, qu’il a chanté dans les cabarets, restaurants et lieux artistiques de la ville. Les chansons de Greame Allwright, de Léonard Cohen et de Bob Dylan, ainsi que le répertoire de guitare picking de Marcel DADI ont été sa prédilection. Ses premières compositions musicales, de textes et de poèmes ont débuté à cette époque. Membre de la Sacem, il a actuellement plus de 200 chansons de différents thèmes dans son répertoire. Audois dans l’âme, il se fera un plaisir de vous les partager au Chapeau Rouge !

Quarantaine La Compagnie du Hérisson

Quatre personnes sans lien apparent se retrouvent enfermées. Mais pourquoi eux, et pour quelle raison ? C’est ce qu’ils vont découvrir avec vous, sur fond de comédie grinçante, où le rire l’emporte toujours. Quarantaine est une comédie de Jean-Pierre Martine, et présentée par la Compagnie du Hérisson de la MJC de Carcassonne. Leurs pièces vont aussi bien vers des comédies, afin de distraire le public venu pour oublier ses tracas quotidiens, que vers des pièces qui incitent plus à la réflexion. Leurs pièces ont été jouées dans différents villages et festivals, et les comédiens et techniciens cultivent leur passion depuis longtemps. Venez donc découvrir leur nouveau chef-d’œuvre, joué en avant-première au Chapeau Rouge !

.

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bernard Laouadi

Bernard Laouadi grew up in northern France.

Very early on, he turned to the electrical engineering profession, which he has maintained throughout his career. At the same time a self-taught guitarist from the age of 17, it was in Nouméa, New Caledonia, during his military service, that he sang in the city’s cabarets, restaurants and artistic venues. The songs of Greame Allwright, Leonard Cohen and Bob Dylan, as well as Marcel DADI’s picking guitar repertoire, were his favorite. His first musical compositions, texts and poems began at this time. A member of Sacem, he currently has over 200 songs of various themes in his repertoire. An Aude native at heart, he’ll be delighted to share them with you at Le Chapeau Rouge!

Quarantaine La Compagnie du Hérisson

Four people with no apparent connection find themselves locked up. But why them, and for what reason? That’s what they’ll discover with you, against a backdrop of gritty comedy, where laughter always wins. Quarantaine is a comedy by Jean-Pierre Martine, and presented by the Compagnie du Hérisson of Carcassonne’s MJC. Their plays range from comedies designed to entertain audiences who come to forget their everyday worries, to more thought-provoking pieces. Their plays have been performed in various villages and festivals, and the actors and technicians have been cultivating their passion for a long time. Come and discover their new masterpiece, premiered at Le Chapeau Rouge!

L’événement FESTIVAL RÉSERVOIR D’ARTISTES BERNARD LAOUADI + QUARANTAINE LA COMPAGNIE DU HÉRISSON Carcassonne a été mis à jour le 2026-02-09 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne