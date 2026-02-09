FESTIVAL RÉSERVOIR D’ARTISTES MISS MARINA + CATHAR’SIX IMPRO Carcassonne

FESTIVAL RÉSERVOIR D’ARTISTES MISS MARINA + CATHAR’SIX IMPRO

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Miss Marina

Sur scène, elle vit discrète dans la vie de tous les jours, c’est sur scène que Miss Marina se dévoile. À travers ses compositions chargées d’émotion et ses reprises revisitées, elle nous entraîne dans un univers où la pop et la variété française prennent tout leur sens. Au piano ou face au public, son charisme, sa simplicité et son répertoire universel touchent et rassemblent. Une intensité que le public ressent et partage avec elle. Avec une voix douce et une plume sincère, elle livre des titres sensibles et modernes. Ses chansons nous emmènent dans un voyage de vraies émotions.

Cathar’six Impro

À travers une performance d’improvisation théâtrale interactive, les comédiens de Cathar’six vous proposeront des scènes improvisées, construites en direct à partir de vos propositions ou des situations liées au monde professionnel. Cette représentation, à la fois ludique et participative, mettra en lumière les thèmes de la communication, de la coopération et de l’adaptation, tout en favorisant l’échange et la convivialité. En s’appuyant sur les principes de l’improvisation Cathar’six offrira un moment dynamique et fédérateur, mêlant humour et réflexion.

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Miss Marina

On stage, she lives : discreet in everyday life, it’s on stage that Miss Marina reveals herself. Through her emotionally-charged compositions and revisited covers, she draws us into a world where French pop and variety take on their full meaning. At the piano or in front of the audience, her charisma, simplicity and universal repertoire touch and bring people together. An intensity that the audience feels and shares with her. With a gentle voice and a sincere pen, she delivers sensitive, modern songs. Her songs take us on a journey of true emotion.

Cathar’six Impro

Through an interactive theatrical improvisation performance, the actors of Cathar’six will offer you improvised scenes, constructed live from your proposals or situations linked to the professional world. This playful, participative performance will highlight the themes of communication, cooperation and adaptation, while promoting exchange and conviviality. Based on the principles of Cathar?six improvisation, the show will offer a dynamic and unifying moment, combining humor and reflection.

