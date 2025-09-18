Festival Résonance Avignon
Festival Résonance Avignon mercredi 17 septembre 2025.
Festival Résonance
Divers lieux Avignon Vaucluse
Début : Vendredi 2025-09-17
fin : 2025-09-20
2025-09-17
Rendez-vous insolite autour des musiques électroniques actuelles, qui propose une mise en musique et en images des sites patrimoniaux de la Ville d’Avignon.
Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 92 36 24
English : Festival Résonance
An unusual encounter with contemporary electronic music, featuring music and images from Avignon’s heritage sites.
German : Resonance Festival
Ungewöhnliches Rendezvous rund um die aktuelle elektronische Musik, bei dem die Kulturerbestätten der Stadt Avignon mit Musik und Bildern untermalt werden.
Italiano : Festival Resonance
Un programma insolito di musica elettronica contemporanea, con musica e immagini dei siti del patrimonio di Avignone.
Espanol : Festival Resonance
Un programa insólito de música electrónica contemporánea, con música e imágenes de los lugares patrimoniales de Aviñón.
