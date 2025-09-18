Festival Résonance Avignon

Festival Résonance Avignon mercredi 17 septembre 2025.

Festival Résonance

Divers lieux Avignon Vaucluse

Vendredi 2025-09-17

2025-09-20

2025-09-17

Rendez-vous insolite autour des musiques électroniques actuelles, qui propose une mise en musique et en images des sites patrimoniaux de la Ville d’Avignon.

Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 92 36 24

English : Festival Résonance

An unusual encounter with contemporary electronic music, featuring music and images from Avignon’s heritage sites.

German : Resonance Festival

Ungewöhnliches Rendezvous rund um die aktuelle elektronische Musik, bei dem die Kulturerbestätten der Stadt Avignon mit Musik und Bildern untermalt werden.

Italiano : Festival Resonance

Un programma insolito di musica elettronica contemporanea, con musica e immagini dei siti del patrimonio di Avignone.

Espanol : Festival Resonance

Un programa insólito de música electrónica contemporánea, con música e imágenes de los lugares patrimoniales de Aviñón.

