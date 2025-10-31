Festival Résonance Pode Ser et C’est toi qu’on adore Théatre Morteau

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pode Ser Compagnie Leïla Ka

Pode Ser illustre la difficulté d’être soi ; il est question de limites, d’aspirations mais aussi de désarroi. Peut-être le désarroi d’être au monde et de n’être que soi. Leïla Ka s’engage seule dans un dialogue brut, à travers différents langages chorégraphiques, à la recherche des identités multiples qui constituent la personne.

Entrée dans la danse par les portes du Hip-hop, interprète chez Maguy Marin pour May B, elle affronte, dans Pode Ser, le rapport à soi-même, à l’autre, à la société et s’élance dans une sorte de combat qui n’en finira plus. Combat que l’on devine tant à elle-même qu’aux assignations.

Après plus de 200 représentations depuis sa création, le solo Pode ser, initialement dansé par Leïla Ka, est transmis à Anna Tierney en 2022 puis à Mariana Faria en 2025.

C’est toi qu’on adore Compagnie Leïla Ka

Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensemble, elles s’élancent bancales, malades ou parfois heureuses, et s’engagent peut-être pour le meilleur mais probablement pour le pire. Contre elles une adversité que l’on devine mais dont on ne sait rien.

Héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des forces que l’on sent poindre.

Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout.

Tout public .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

