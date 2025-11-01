Festival Résonance Rencontres chorégraphiques Théatre Morteau
Festival Résonance Rencontres chorégraphiques Théatre Morteau samedi 1 novembre 2025.
Festival Résonance Rencontres chorégraphiques
Théatre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Fenêtre régionale sur la danse en amateur.
Scène ouverte aux écoles de danse et compagnies émergentes de Franche-Comté et de Suisse voisine. Toutes les disciplines se partagent la scène : danse classique, jazz, contemporaine, Hip-Hop… le temps d’une joyeuse soirée.
Tout public. .
Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Festival Résonance Rencontres chorégraphiques
German : Festival Résonance Rencontres chorégraphiques
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Résonance Rencontres chorégraphiques Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER