Festival Résonance Rencontres chorégraphiques Théatre Morteau

Festival Résonance Rencontres chorégraphiques

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Fenêtre régionale sur la danse en amateur.

Scène ouverte aux écoles de danse et compagnies émergentes de Franche-Comté et de Suisse voisine. Toutes les disciplines se partagent la scène : danse classique, jazz, contemporaine, Hip-Hop… le temps d’une joyeuse soirée.

Tout public. .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

