Festival Respire Centre socio-culturel d’Abrest Abrest

Festival Respire

Centre socio-culturel d’Abrest 1 avenue des Graviers Abrest Allier

Début : 2026-04-25 13:30:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

2026-04-25

Respire est un festival de bien-être, familial et convivial.

Il met en avant les praticiens du bien-être du bassin vichyssois et propose au public de découvrir des pratiques variées et nombreuses dans le bien-être.

English :

Respire is a family-friendly wellness festival.

It showcases wellness practitioners from the Vichy area, offering the public the chance to discover a wide range of wellness practices.

