Festival Respire Centre socio-culturel d’Abrest Abrest

Festival Respire
Centre socio-culturel d’Abrest 1 avenue des Graviers Abrest Allier
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
2026-04-25
Respire est un festival de bien-être, familial et convivial.
Il met en avant les praticiens du bien-être du bassin vichyssois et propose au public de découvrir des pratiques variées et nombreuses dans le bien-être.
Centre socio-culturel d’Abrest 1 avenue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 22 86 04 contact@rhizome-yoga.org
English :
Respire is a family-friendly wellness festival.
It showcases wellness practitioners from the Vichy area, offering the public the chance to discover a wide range of wellness practices.
