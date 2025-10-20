Festival Résurgence IX 40 ans de vie artistique et communautaire à Mézels Vayrac

Place du Cap Del Let Vayrac Lot

Début : 2025-10-20 17:30:00

2025-10-20

En 1956, Gilles Vallée, un Père dominicain, décide de créer à Mézels un lieu d’accueil pour les jeunes artistes

En 1956, Gilles Vallée, un Père dominicain, décide de créer à Mézels un lieu d’accueil pour les jeunes artistes. Il avait déjà fondé en 1953 une galerie d’art parisienne, la Galerie du Haut-Pavé. Ainsi dans ce petit village, des dizaines de jeunes venus de France mais aussi du Japon, d’Europe, d’Amérique du Sud, ont vécu ensemble chaque été l’aventure de la création artistique entre 1956 et 1996. Sous la conduite de Gilles Vallée, les artistes discuteront art, se promèneront et travailleront ensemble dans les ateliers de sérigraphie et de gravures de Mézels. C’est une aventure peu ordinaire qui vous sera racontée par ceux qui l’ont vécue des artistes, des galeristes, des habitants….

Une proposition de l’association Mézels Patrimoine et Mémoire .

English :

In 1956, Gilles Vallée, a Dominican priest, decided to create a home in Mézels for young artists

German :

1956 beschloss der Dominikanerpater Gilles Vallée, in Mézels eine Anlaufstelle für junge Künstler zu schaffen

Italiano :

Nel 1956, Gilles Vallée, sacerdote domenicano, decise di istituire a Mézels una casa per giovani artisti

Espanol :

En 1956, Gilles Vallée, sacerdote dominico, decide crear en Mézels un hogar para jóvenes artistas

