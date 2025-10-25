Festival Résurgence IX: Atelier « Habiter l’espace » avec Charlotte Clauzel Le Vignon-en-Quercy

Festival Résurgence IX: Atelier « Habiter l’espace » avec Charlotte Clauzel Le Vignon-en-Quercy samedi 25 octobre 2025.

Festival Résurgence IX: Atelier « Habiter l’espace » avec Charlotte Clauzel

3 Avenue du Docteur Monmont Le Vignon-en-Quercy Lot

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Cet atelier propose de découvrir la technique de gravure et d’impression sur

Tetra Pak, en lien avec la thématique de l’habitat.

A partir de réflexions autour de la manière dont nous habitons nos espaces et

de ce que cela représente pour chacun les participants seront invités à dessiner

un lieu réel ou imaginaire dans lequel ils se sentent en sécurité, apaisés,

rassurés

Un atelier d’arts plastiques proposé par l’artiste Charlotte Clauzel, présente dans l’exposition Éternel

Refuge au Beffroi Saint Martin de Souillac

Sur réservation

3 Avenue du Docteur Monmont Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

This workshop introduces you to the technique of engraving and printing on

Tetra Pak, in connection with the theme of habitat.

Based on reflections on how we inhabit our spaces and what this represents

and what it means to each of us, participants will be invited to draw

a place real or imaginary in which they feel safe, soothed,

reassured

An art workshop led by artist Charlotte Clauzel, featured in the exhibition Éternel

Refuge at the Saint Martin de Souillac Belfry

On reservation

German :

Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, die Technik der Gravur und des Drucks auf Tetra Pak zu entdecken

Tetra Pak in Verbindung mit dem Thema Wohnen.

Ausgehend von Überlegungen zur Art und Weise, wie wir unsere Räume bewohnen und wie wir sie gestalten

was das für jeden Einzelnen bedeutet, werden die Teilnehmer aufgefordert, eine Zeichnung anzufertigen

einen realen oder imaginären Ort, an dem sie sich sicher und beruhigt fühlen,

beruhigt fühlen

Ein Kunstworkshop mit der Künstlerin Charlotte Clauzel, die in der Ausstellung Éternel anwesend ist

Zuflucht im Belfried Saint Martin in Souillac

Auf Reservierung

Italiano :

Questo workshop è un’occasione per scoprire la tecnica dell’incisione e della stampa su Tetra Pak, in relazione al tema dell’habitat

Tetra Pak, in relazione al tema dell’habitat.

Partendo da riflessioni sul modo in cui viviamo i nostri spazi e su ciò che questo rappresenta per ciascuno di noi, i partecipanti saranno invitati a disegnare le proprie immagini

e cosa significa per ciascuno di noi, i partecipanti saranno invitati a disegnare un luogo reale o immaginario in cui viviamo

un luogo reale o immaginario in cui si sentono sicuri, tranquilli e rassicurati,

rassicurati

Un laboratorio artistico condotto dall’artista Charlotte Clauzel, presente alla mostra Éternel

Rifugio presso il campanile di Saint Martin a Souillac

Solo su prenotazione

Espanol :

Este taller es una oportunidad para descubrir la técnica del grabado y la impresión en

Tetra Pak, en relación con el tema del hábitat.

A partir de reflexiones sobre la manera en que vivimos nuestros espacios y lo que esto representa para cada uno de nosotros, se invitará a los participantes a dibujar sus propios cuadros

y lo que significa para cada uno de nosotros, se invitará a los participantes a dibujar un lugar -real o imaginario- en el que vivimos

un lugar -real o imaginario- en el que se sientan seguros, tranquilos y

tranquilos

Un taller de arte dirigido por la artista Charlotte Clauzel, presente en la exposición Éternel

Refugio en el Campanario Saint Martin de Souillac

Sólo con reserva previa

