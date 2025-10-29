Festival Résurgence IX Atelier « Les trésors cachés pendant la Seconde Guerre mondiale » Le patrimoine en temps de guerre Souillac

Festival Résurgence IX Atelier « Les trésors cachés pendant la Seconde Guerre mondiale » Le patrimoine en temps de guerre Souillac mercredi 29 octobre 2025.

Festival Résurgence IX Atelier « Les trésors cachés pendant la Seconde Guerre mondiale »

Le patrimoine en temps de guerre

Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Dans le cadre somptueux du Château de La Treyne, trois groupes d’enfants auront l’occasion d’échanger avec des professionnels du patrimoine et de se questionner sur la protection des œuvres en temps de guerre

A partir de différents documents, ils pourront découvrir comment les musées

nationaux ont mis en dépôt leurs œuvres sur 7 sites lotois et que sont devenues

ensuite les œuvres spoliées

Une proposition conjointe de Nathalie Neumann, chercheuse de provenance

(Berlin/Le Bastit) et du Château de la Treyne

Dans le cadre somptueux du Château de La Treyne, trois groupes d’enfants auront l’occasion d’échanger avec des professionnels du patrimoine et de se questionner sur la protection des œuvres en temps de guerre

A partir de différents documents, ils pourront découvrir comment les musées

nationaux ont mis en dépôt leurs œuvres sur 7 sites lotois et que sont devenues

ensuite les œuvres spoliées

Une proposition conjointe de Nathalie Neumann, chercheuse de provenance

(Berlin/Le Bastit) et du Château de la Treyne. Avec la participation de Sylvie

Dusséaux, directrice adjointe du Château de Montal (CMN) et de Benoît

Kwietniak, archiviste et expert des œuvres Rothschild (Lozère)

Public de 10 à 15 ans, sur inscription obligatoire, 1 accompagnant par enfant maximum .

Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 27 60 60

English :

In the sumptuous setting of the Château de La Treyne, three groups of children will have the opportunity to talk to heritage professionals and ask questions about the protection of works of art in wartime

Using a variety of documents, they will discover how national museums

museums deposited their works at 7 sites in the Lot region, and what happened to the

spoliated works of art

A joint proposal by Nathalie Neumann, provenance researcher

(Berlin/Le Bastit) and Château de la Treyne

German :

In der prächtigen Umgebung des Château de La Treyne haben drei Kindergruppen die Gelegenheit, sich mit Fachleuten des Kulturerbes auszutauschen und sich über den Schutz von Kunstwerken in Kriegszeiten Gedanken zu machen

Anhand verschiedener Dokumente können sie entdecken, wie die Museen

ihre Werke an sieben Orten im Departement Lot deponiert haben und was aus ihnen geworden ist

anschließend die geraubten ?uvres

Ein gemeinsamer Vorschlag von Nathalie Neumann, Provenienzforscherin

(Berlin/Le Bastit) und dem Château de la Treyne

Italiano :

Nella sontuosa cornice del Castello di La Treyne, tre gruppi di bambini avranno l’opportunità di parlare con professionisti del patrimonio e di porsi domande sulla protezione delle opere d’arte in tempo di guerra

Utilizzando una serie di documenti, scopriranno come i musei nazionali francesi

nazionali francesi hanno depositato le loro opere in 7 siti della regione del Lot e cosa è successo alle opere spoliate

opere d’arte spoliate

Una proposta congiunta di Nathalie Neumann, ricercatrice di provenienza

(Berlino/Le Bastit) e Château de la Treyne

Espanol :

En el suntuoso marco del castillo de La Treyne, tres grupos de niños tendrán la oportunidad de hablar con profesionales del patrimonio y hacerse preguntas sobre la protección de las obras de arte en tiempos de guerra

A través de diversos documentos, descubrirán cómo los museos nacionales franceses

depositaron sus obras en 7 emplazamientos de la región del Lot, y qué ocurrió con las

obras de arte expoliadas

Una propuesta conjunta de Nathalie Neumann, investigadora de procedencias

(Berlín/Le Bastit) y Château de la Treyne

L’événement Festival Résurgence IX Atelier « Les trésors cachés pendant la Seconde Guerre mondiale »

Le patrimoine en temps de guerre Souillac a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne