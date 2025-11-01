Festival Résurgence IX Cartographie de l’âme migrante Souillac

Festival Résurgence IX Cartographie de l'âme migrante Souillac samedi 1 novembre 2025.

place Saint Martin Souillac Lot

Début : 2025-11-01 10:30:00

fin : 2025-11-01 11:30:00

2025-11-01

Nous invitons les enfants à créer une carte de leur propre » parcours migratoire « , que ce soit un parcours imaginaire, historique, ou personnel. Les cartes peuvent inclure des images, des mots, des symboles et des objets pour représenter les étapes de ce voyage, afin d’exprimer leur perception du voyage, du déracinement et de l’accueil

A partir de 6/7 ans .

place Saint Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 88 63 25 43

English :

We invite children to create a map of their own « migratory journey », whether imaginary, historical or personal

German :

Wir laden die Kinder ein, eine Karte ihres eigenen « Migrationswegs » zu erstellen, sei es ein imaginärer, historischer oder persönlicher Weg

Italiano :

Invitiamo i bambini a creare una mappa del loro « viaggio migratorio », sia esso immaginario, storico o personale

Espanol :

Invitamos a los niños a crear un mapa de su propio « viaje migratorio », ya sea imaginario, histórico o personal

