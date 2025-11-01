Festival Résurgence IX Chemin faisant Loubressac

Festival Résurgence IX Chemin faisant Loubressac samedi 1 novembre 2025.

Festival Résurgence IX Chemin faisant

Place du Foirail Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Projection film , lectures , atelier d’écriture

William Merwin est un poète américain ayant partagé sa vie entre Hawaï et sa maison quercynoise à Loubressac

Projection film , lectures , atelier d’écriture

William Merwin est un poète américain ayant partagé sa vie entre Hawaï et sa maison quercynoise à Loubressac. Il a cherché à atteindre une oralité écrite, à

la manière des troubadours, sans ponctuation. Il cueille les mots au hasard du temps, dans l’impression du moment, à fleur du sensible. Entre témoignages, danse, chant et musique, Chemin faisant est une création documentaire originale qui s’inspire de sa vie et de son œuvre comme d’un véritable cadeau poétique.

À la suite de la projection, des lectures de poèmes et un atelier d’écriture seront proposés au public. La soirée continuera autour d’un repas tiré du panier pour

échanger poésie et convivialité avec l’équipe du film. Une proposition de l’association ART’ZIMUT. Retrouvez un poème de William Merwin dans l’exposition Éternel Refuge au Beffroi Saint-Martin de Souillac

120 personnes, tout public à partir de 10 ans .

Place du Foirail Loubressac 46500 Lot Occitanie +33 6 88 63 25 43

English :

Film screening, readings, writing workshop

William Merwin is an American poet who divided his life between Hawaii and his Quercy home in Loubressac

German :

Filmvorführung, Lesungen, Schreibwerkstatt

William Merwin ist ein amerikanischer Dichter, der sein Leben zwischen Hawaii und seinem Haus im Quercy in Loubressac teilte

Italiano :

Proiezione di film, letture, laboratorio di scrittura

William Merwin è un poeta americano che ha diviso la sua vita tra le Hawaii e la sua casa del Quercy a Loubressac

Espanol :

Proyección de películas, lecturas, taller de escritura

William Merwin es un poeta estadounidense que dividió su vida entre Hawai y su casa del Quercy, en Loubressac

L’événement Festival Résurgence IX Chemin faisant Loubressac a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne