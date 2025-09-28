Festival Résurgence IX Cheminer, méditer, savourer Gramat
Festival Résurgence IX Cheminer, méditer, savourer Gramat dimanche 28 septembre 2025.
Festival Résurgence IX Cheminer, méditer, savourer
Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 15:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Marche consciente guidée sur les chemins des Causses du Quercy, entre Gramat et Rocamadour
Marche consciente guidée sur les chemins des Causses du Quercy, entre Gramat et Rocamadour. Une expérience alliant découverte de la nature et intériorité, dans une ambiance contemplative propice à la méditation et à la création poétique. Guidés par Valentina Baracco, professeure de yoga, les participants explorent le sacré de manière simple et accessible, au cœur d’un paysage inspirant. .
Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
English :
Guided walk on the paths of the Causses du Quercy, between Gramat and Rocamadour
German :
Geführtes bewusstes Wandern auf den Wegen der Causses du Quercy, zwischen Gramat und Rocamadour
Italiano :
Passeggiata guidata sulle Causses du Quercy, tra Gramat e Rocamadour
Espanol :
Paseo guiado por las Causses du Quercy, entre Gramat y Rocamadour
L’événement Festival Résurgence IX Cheminer, méditer, savourer Gramat a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Vallée de la Dordogne