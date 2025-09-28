Festival Résurgence IX Cheminer, méditer, savourer Gramat

Festival Résurgence IX Cheminer, méditer, savourer

Gramat Lot

Marche consciente guidée sur les chemins des Causses du Quercy, entre Gramat et Rocamadour

Marche consciente guidée sur les chemins des Causses du Quercy, entre Gramat et Rocamadour. Une expérience alliant découverte de la nature et intériorité, dans une ambiance contemplative propice à la méditation et à la création poétique. Guidés par Valentina Baracco, professeure de yoga, les participants explorent le sacré de manière simple et accessible, au cœur d’un paysage inspirant. .

Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Guided walk on the paths of the Causses du Quercy, between Gramat and Rocamadour

German :

Geführtes bewusstes Wandern auf den Wegen der Causses du Quercy, zwischen Gramat und Rocamadour

Italiano :

Passeggiata guidata sulle Causses du Quercy, tra Gramat e Rocamadour

Espanol :

Paseo guiado por las Causses du Quercy, entre Gramat y Rocamadour

