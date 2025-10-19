Festival Résurgence IX- Colloque historique Envoyés du ciel le soutien allié à la Résistance dans le Lot RDV parking du collège Jean Lurçat Saint-Céré

Festival Résurgence IX- Colloque historique Envoyés du ciel le soutien allié à la Résistance dans le Lot

RDV parking du collège Jean Lurçat Avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot

Journée en bus pour découvrir divers sites liés aux parachutages et aux maquis.

Cinq interventions de spécialistes suivies d’échanges avec le public Nathalie GENET-ROUFFIAC, historienne spécialiste des services secrets nous parlera des origines des services spéciaux, Jean-Louis PERQUIN, historien évoquera sa spécialité les parachutages en France occupée, Emmanuel CARRÈRE, chef de projet du Musée de la Résistance fera le lien entre alliés parachutés et maquis en 1944, Clodagh FINN, journaliste et historienne, nous parlera de Maureen O’Sullivan, seule femme parachutée dans le Lot, Martyn COX, historien et réalisateur, présentera son documentaire Opération Cadillac , 14 juillet 1944.

La librairie Parenthèses de Saint-Céré sera présente en milieu de journée pour dédicaces et vente d’ouvrages.

Dimanche 19 octobre:

Journée en bus pour découvrir divers sites liés aux parachutages et aux maquis.

Ce colloque, labellisé 80e anniversaire de la Libération est le fruit d’un travail commun de la Ville de

Cahors et de l’Association du Musée de la Résistance, avec le soutien du Département du Lot. Il préfigure l’ouverture en 2026 du nouveau Musée de la Résistance de Cahors. .

RDV parking du collège Jean Lurçat Avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 99 08 56 47 ecarrere@mairie-cahors.fr

English :

Saturday, October 18

Five specialist talks followed by discussions with the public: Nathalie GENET-ROUFFIAC, historian and secret service specialist, will talk about the origins of the special services; Jean-Louis PERQUIN, historian, will talk about his speciality: parachuting in occupied France; Emmanuel CARRÈRE, project manager at the Musée de la Résistance, will talk about the link between Allied parachuting and the maquis in 1944; Clodagh FINN, journalist and historian, will talk about Maureen O?Sullivan, the only woman to parachute into the Lot, and Martyn COX, historian and film-maker, will present his documentary Operation « Cadillac », July 14, 1944.

The Parenthèses bookshop in Saint-Céré will be on hand in the middle of the day for book signings and sales.

Sunday, October 19:

Day trip by bus to discover various sites linked to parachuting and the maquis.

This symposium, which has been awarded the « 80th anniversary of the Liberation » label, is the fruit of a joint effort by the Ville de

Association du Musée de la Résistance, with the support of the Département du Lot

German :

Samstag, 18. Oktober

Fünf Vorträge von Spezialisten mit anschließender Diskussion mit dem Publikum: Nathalie GENET-ROUFFIAC, Historikerin und Spezialistin für Geheimdienste, spricht über die Ursprünge der Spezialdienste; Jean-Louis PERQUIN, Historiker, spricht über sein Spezialgebiet: Fallschirmabwürfe im besetzten Frankreich; Emmanuel CARRÈRE, Projektleiter des Widerstandsmuseums, stellt die Verbindung zwischen den alliierten Fallschirmabspringern und dem Maquis im Jahr 1944 her; Clodagh FINN, Journalistin und Historikerin, spricht über Maureen O’Connell, eine der bekanntesten Frauen der WeltSullivan, der einzigen Frau, die im Departement Lot mit dem Fallschirm absprang, und Martyn COX, Historiker und Filmemacher, der seinen Dokumentarfilm Operation « Cadillac », 14. Juli 1944, vorstellt.

Die Buchhandlung Parenthèses aus Saint-Céré ist am Mittag anwesend, um Bücher zu signieren und zu verkaufen.

Sonntag, den 19. Oktober:

Ein Tag mit dem Bus, um verschiedene Orte zu entdecken, die mit Fallschirmabwürfen und dem Maquis in Verbindung stehen.

Dieses Kolloquium, das unter dem Label « 80. Jahrestag der Befreiung » steht, ist das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit der Stadt Cahors

Cahors und der Association du Musée de la Résistance mit Unterstützung des Département du Lot

Italiano :

Sabato 18 ottobre

Cinque interventi di specialisti seguiti da discussioni con il pubblico: Nathalie GENET-ROUFFIAC, storica specializzata in servizi segreti, parlerà delle origini dei servizi speciali; Jean-Louis PERQUIN, storico, parlerà della sua specialità: il paracadutismo nella Francia occupata; Emmanuel CARRÈRE, project manager del Musée de la Résistance, parlerà del legame tra i paracadutisti alleati e il maquis nel 1944; Clodagh FINN, giornalista e storica, parlerà di Maureen O?Sullivan, l’unica donna ad essersi paracadutata nel Lot, e Martyn Cox, storico e regista, presenterà il suo documentario Operazione « Cadillac », 14 luglio 1944.

La libreria Parenthèses di Saint-Céré sarà presente a metà giornata per firmare e vendere libri.

Domenica 19 ottobre:

Giornata in autobus alla scoperta di vari siti legati al paracadutismo e alla macchia.

Questo convegno, che ha ottenuto il marchio « 80° anniversario della Liberazione », è il frutto di uno sforzo congiunto della città di Cahors e dell’Association de la Libération

Cahors e l’Association du Musée de la Résistance, con il sostegno del Département du Lot

Espanol :

Sábado 18 de octubre

Cinco conferencias especializadas seguidas de debates con el público: Nathalie GENET-ROUFFIAC, historiadora especializada en los servicios secretos, hablará de los orígenes de los servicios especiales; Jean-Louis PERQUIN, historiador, hablará de su especialidad: el paracaidismo en la Francia ocupada; Emmanuel CARRÈRE, jefe de proyecto del Museo de la Resistencia, hablará del vínculo entre los paracaidistas aliados y el maquis en 1944; Clodagh FINN, periodista e historiadora, hablará de Maureen O?Sullivan, la única mujer que saltó en paracaídas en el Lot, y Martyn Cox, historiador y cineasta, presentará su documental Operación « Cadillac », 14 de julio de 1944.

La librería Parenthèses de Saint-Céré estará presente a mediodía para la firma y venta de libros.

Domingo 19 de octubre:

Jornada en autobús para descubrir diversos lugares relacionados con el paracaidismo y el maquis.

Este coloquio, galardonado con la etiqueta « 80 aniversario de la Liberación », es fruto del esfuerzo conjunto de la ciudad de Cahors y la Association de la Libération

Cahors y la Association du Musée de la Résistance, con el apoyo del Département du Lot

