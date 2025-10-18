Festival Résurgence IX- Colloque historique Envoyés du ciel le soutien allié à la Résistance dans le Lot Sousceyrac-en-Quercy

Cinq interventions de spécialistes suivies d’échanges avec le public Nathalie GENET-ROUFFIAC, historienne spécialiste des services secrets nous parlera des origines des services spéciaux, Jean-Louis PERQUIN, historien évoquera sa spécialité les parachutages en France occupée, Emmanuel CARRÈRE, chef de projet du Musée de la Résistance fera le lien entre alliés parachutés et maquis en 1944, Clodagh FINN, journaliste et historienne, nous parlera de Maureen O’Sullivan, seule femme parachutée dans le Lot, Martyn COX, historien et réalisateur, présentera son documentaire Opération Cadillac , 14 juillet 1944.

La librairie Parenthèses de Saint-Céré sera présente en milieu de journée pour dédicaces et vente d’ouvrages.

Nathalie GENET-ROUFFIAC, historian and secret service specialist, will talk about the origins of the special services; Jean-Louis PERQUIN, historian, will talk about his speciality: parachuting in occupied France; Emmanuel CARRÈRE, project manager at the Musée de la Résistance, will make the link between parachuting Allies and the maquis in 1944; Clodagh FINN, journalist and historian, will talk about Maureen O?Sullivan, the only woman to parachute into the Lot, and Martyn COX, historian and film-maker, will present his documentary Operation « Cadillac », July 14, 1944.

The Parenthèses bookshop in Saint-Céré will be on hand in the middle of the day for book signings and sales.

Fünf Vorträge von Spezialisten mit anschließender Diskussion mit dem Publikum: Nathalie GENET-ROUFFIAC, Historikerin und Spezialistin für Geheimdienste, spricht über die Ursprünge der Spezialdienste; Jean-Louis PERQUIN, Historiker, spricht über sein Spezialgebiet: Fallschirmabwürfe im besetzten Frankreich; Emmanuel CARRÈRE, Projektleiter des Widerstandsmuseums, stellt die Verbindung zwischen den alliierten Fallschirmabspringern und dem Maquis im Jahr 1944 her; Clodagh FINN, Journalistin und Historikerin, spricht über Maureen O’Connell, die im Jahr 1944 mit dem Fallschirm absprangSullivan, der einzigen Frau, die im Departement Lot mit dem Fallschirm absprang, und Martyn COX, Historiker und Filmemacher, der seinen Dokumentarfilm Operation « Cadillac », 14. Juli 1944, vorstellt.

Die Buchhandlung Parenthèses aus Saint-Céré ist am Mittag anwesend, um Bücher zu signieren und zu verkaufen.

Sono previsti cinque interventi di specialisti seguiti da discussioni con il pubblico: Nathalie GENET-ROUFFIAC, storica specializzata nei servizi segreti, parlerà delle origini dei servizi speciali; Jean-Louis PERQUIN, storico, parlerà della sua specialità: il paracadutismo nella Francia occupata; Emmanuel CARRÈRE, responsabile del progetto del Musée de la Résistance, parlerà del legame tra i paracadutisti alleati e i maquis nel 1944; Clodagh FINN, giornalista e storica, parlerà di Maureen O?Sullivan, l’unica donna ad essersi paracadutata nel Lot, e Martyn Cox, storico e regista, presenterà il suo documentario Operazione « Cadillac », 14 luglio 1944.

La libreria Parenthèses di Saint-Céré sarà presente a metà giornata per firmare e vendere libri.

Habrá cinco conferencias especializadas seguidas de debates con el público: Nathalie GENET-ROUFFIAC, historiadora especializada en los servicios secretos, hablará de los orígenes de los servicios especiales; Jean-Louis PERQUIN, historiador, hablará de su especialidad: el paracaidismo en la Francia ocupada; Emmanuel CARRÈRE, jefe de proyecto del Museo de la Resistencia, hablará del vínculo entre los paracaidistas aliados y el maquis en 1944; Clodagh FINN, periodista e historiadora, hablará de Maureen O?Sullivan, la única mujer que saltó en paracaídas en el Lot, y Martyn Cox, historiador y cineasta, presentará su documental Operación « Cadillac », 14 de julio de 1944.

La librería Parenthèses de Saint-Céré estará presente a mediodía para la firma y venta de libros.

