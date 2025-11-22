Festival Résurgence IX Concert de Jazz Oriental Trio Senstress Payrac

Festival Résurgence IX Concert de Jazz Oriental Trio Senstress

Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le trio Senstress est un trio franco-palestinien qui explore les ponts entre jazz contemporain et musique orientale

Le trio Senstress est un trio franco-palestinien qui explore les ponts entre jazz contemporain et musique orientale. Composé de Nawras Ibrahim (oud, Palestine), Adrien Bernège (clarinette basse, France) et Sameh Abulaila (percussions, Palestine), le groupe développe un univers musical riche en nuances, à la croisée des traditions et des sonorités modernes

Entre compositions originales et reprises revisitées, Senstress propose des arrangements inédits, mêlant l’improvisation jazz à la profondeur mélodique des musiques du Levant. Une rencontre vibrante où les timbres se fondent, lesrythmes s’entrelacent et les cultures dialoguent

Une proposition du festival Souillac en Jazz .

Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

The Senstress trio is a Franco-Palestinian trio that explores bridges between contemporary jazz and oriental music

German :

Das Senstress Trio ist ein französisch-palästinensisches Trio, das den Brückenschlag zwischen zeitgenössischem Jazz und orientalischer Musik erkundet

Italiano :

Il trio Senstress è un trio franco-palestinese che esplora i ponti tra il jazz contemporaneo e la musica orientale

Espanol :

El trío Senstress es un trío franco-palestino que explora los puentes entre el jazz contemporáneo y la música oriental

