Festival Résurgence IX « Conférence Gisèle Freund, La photographie en France au XIXème siècle » par Gabrielle Andries-Roussel

Moulin du Bourg Creysse Lot

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

2025-11-07

Gisèle Freund connue comme photographe est aussi la première personne en France à avoir fait une thèse portant sur l’histoire de la photographie

En se concentrant sur le portrait, elle analyse les pratiques photographiques du XIXe siècle sous un angle sociologique et esthétique. Ces recherches ont été publiées en 1936 par Adrienne Monnier, grande figure du milieu littéraire parisien

Cette conférence sera menée par Gabrielle Andries-Roussel, historienne de la

photographie. Elle vous présentera ce premier travail de Gisèle Freund qu’elle a

repris et complété dans son deuxième ouvrage Photographie et société (1974)

et abordera la pérennité de cette approche très novatrice

Sur réservation .

Moulin du Bourg Creysse 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Gisèle Freund, known as a photographer, was also the first person in France to write a thesis on the history of photography

Focusing on the portrait, she analyzes nineteenth-century photographic practices from a sociological and aesthetic angle

German :

Gisèle Freund, die als Fotografin bekannt ist, ist auch die erste Person in Frankreich, die eine Dissertation über die Geschichte der Fotografie verfasst hat

Mit dem Schwerpunkt auf Porträts analysiert sie die fotografischen Praktiken des 19. Jahrhunderts aus soziologischer und ästhetischer Sicht

Italiano :

Gisèle Freund, nota come fotografa, è anche la prima persona in Francia ad aver scritto una tesi sulla storia della fotografia

Concentrandosi sul ritratto, analizza le pratiche fotografiche del XIX secolo da un punto di vista sociologico ed estetico

Espanol :

Gisèle Freund, conocida como fotógrafa, es también la primera persona en Francia que ha escrito una tesis sobre la historia de la fotografía

Centrándose en el retrato, analiza las prácticas fotográficas del siglo XIX desde un ángulo sociológico y estético

