Festival Résurgence IX Conférence « Les voyages d'artistes français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale » par Gabrielle Andries-Roussel Le Bourg Bétaille vendredi 7 novembre 2025.

Le Bourg Espace Culturel Bétaille Lot

Gratuit

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

2025-11-07

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich a organisé des voyages de propagande en Allemagne à destination des artistes français peintres, sculpteurs, écrivains mais aussi personnalités du monde du cinéma

Ces séjours à l’initiative de Goebbels avaient pour but de montrer la grandeur

de l’Allemagne aux artistes et intellectuels français afin que de retour en France

ils puissent en témoigner. Nous verrons qui a participé à ces voyages, dans quel

contexte et les répercussions durant et après la guerre

Cette conférence sera menée par Gabrielle Andries-Roussel, historienne de

la photographie. Ce rendez-vous sera également l’occasion de découvrir une

sélection d’œuvres de l’artothèque du Lot sur la thématique 2025 du Festival,

dans le cadre des Les Échos multiples

Sur réservation .

Le Bourg Espace Culturel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 73 36 93 00

English :

During the Second World War, the Third Reich organized propaganda trips to Germany for French artists: painters, sculptors, writers and film personalities

The purpose of these trips, initiated by Goebbels, was to show the greatness

of Germany to French artists and intellectuals, so that on their return to France

they could bear witness to it

German :

Während des Zweiten Weltkriegs organisierte das Dritte Reich Propagandareisen nach Deutschland, die sich an französische Künstler richteten: Maler, Bildhauer, Schriftsteller, aber auch Persönlichkeiten aus der Welt des Films

Diese von Goebbels initiierten Aufenthalte hatten zum Ziel, die Größe Deutschlands zu demonstrieren

deutschlands den französischen Künstlern und Intellektuellen zu zeigen, damit sie nach ihrer Rückkehr nach Frankreich

sie davon Zeugnis ablegen könnten

Italiano :

Durante la Seconda guerra mondiale, il Terzo Reich organizzò viaggi di propaganda in Germania per artisti francesi, tra cui pittori, scultori, scrittori e personalità del cinema

Lo scopo di questi viaggi, organizzati da Goebbels, era quello di mostrare la grandezza della Germania ad artisti e intellettuali

della Germania agli artisti e agli intellettuali francesi, in modo che al loro ritorno in Francia

francia, potessero testimoniarla

Espanol :

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich organizó viajes de propaganda a Alemania para artistas franceses, entre ellos pintores, escultores, escritores y personalidades del cine

El objetivo de estos viajes, organizados por Goebbels, era mostrar la grandeza de Alemania a artistas e intelectuales

de Alemania a los artistas e intelectuales franceses para que cuando regresaran a Francia

pudieran dar testimonio de ello

