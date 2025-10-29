Festival Résurgence IX Conférence « Miklos Bokor, dans le secret de la rencontre » , avec Gilles Jallet Creysse

Festival Résurgence IX Conférence « Miklos Bokor, dans le secret de la rencontre » , avec Gilles Jallet Creysse mercredi 29 octobre 2025.

Festival Résurgence IX Conférence « Miklos Bokor, dans le secret de la rencontre » , avec Gilles Jallet

Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Au moulin de Creysse, Gilles Jallet nous parlera de la vie et de l’œuvre du grand peintre français d’origine hongroise Miklos Bokor, qui trouva refuge sur notre territoire.

Déporté comme juif à 17 ans à Auschwitz, l’artiste survécut aux marches de la mort

Au moulin de Creysse, Gilles Jallet nous parlera de la vie et de l’œuvre du grand peintre français d’origine hongroise Miklos Bokor, qui trouva refuge sur notre territoire.

Déporté comme juif à 17 ans à Auschwitz, l’artiste survécut aux marches de la mort . Installé en France dès 1960, pour fuir le régime soviétique cette fois, il acheta en 1977 l’ancienne école du village de Floirac où il viendra peindre sans relâche plusieurs mois par an. Quelque 20 ans plus tard, il acheta l’église de Maraden près de Martel où il peindra une fresque monumentale, qui est un chef d’œuvre de la peinture d’histoire “après Auschwitz”.

La conférence sera animée avec des images de tableaux de Miklos Bokor et des vues de la fresque de Maraden. Gilles Jallet est écrivain, poète et critique littéraire. Il lira à cette occasion quelques poèmes extraits de son livre Les Utopiques 2, la spirale de l’histoire dédié à la mémoire de Miklos Bokor .

Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

At the Moulin de Creysse, Gilles Jallet will talk about the life and work of the great French painter of Hungarian origin, Miklos Bokor, who found refuge on our territory.

Deported to Auschwitz as a Jew at the age of 17, the artist survived the « death marches »

German :

In der Mühle von Creysse wird uns Gilles Jallet über das Leben und Werk des großen französischen Malers ungarischer Herkunft Miklos Bokor berichten, der in unserem Land Zuflucht fand.

Der Künstler wurde mit 17 Jahren als Jude nach Auschwitz deportiert und überlebte die « Todesmärsche »

Italiano :

Al Moulin de Creysse, Gilles Jallet parlerà della vita e dell’opera del grande pittore francese di origine ungherese Miklos Bokor, che trovò rifugio in Francia.

Deportato ad Auschwitz come ebreo all’età di 17 anni, l’artista sopravvisse alle « marce della morte »

Espanol :

En el Moulin de Creysse, Gilles Jallet hablará de la vida y la obra del gran pintor francés de origen húngaro Miklos Bokor, que encontró refugio en Francia.

Deportado a Auschwitz como judío a los 17 años, el artista sobrevivió a las « marchas de la muerte »

L’événement Festival Résurgence IX Conférence « Miklos Bokor, dans le secret de la rencontre » , avec Gilles Jallet Creysse a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne