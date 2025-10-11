Festival Résurgence IX: Conférence « Nouvelles pratiques architecturales » Mayrac

2025-10-11 18:00:00

2025-10-11 19:30:00

2025-10-11

En milieu rural, l’architecte n’est plus seulement concepteur, mais médiateur, constructeur parfois. Face aux urgences écologiques et sociales, il devient urgent de repenser collectivement notre manière de faire projet et faire agence.

Cette conférence propose d’explorer le refuge non comme une forme figée, mais comme un processus habiter autrement, avec les ressources du territoire, en lien avec ses habitants, dans une pratique plus saine et plus engagée.

Une proposition de l’association SANA qui rassemble de jeunes agences engagées dans des pratiques architecturales alternatives, situées et saines. SANA est issue de l’incubateur SANA de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand.

SANA a été initié en 2023 par Frédéric Martinet, fondateur de FMAU, bientôt rejoint par Florian Jomain, de l’agence MBL architectes, Mayrac Saint-Ouen. .

English :

In rural areas, the architect is no longer just a designer, but also a mediator and builder

German :

In ländlichen Gebieten ist der Architekt nicht mehr nur Planer, sondern Vermittler, manchmal auch Konstrukteur

Italiano :

Nelle zone rurali, l’architetto non è più solo un progettista, ma anche un mediatore e talvolta un costruttore

Espanol :

En las zonas rurales, el arquitecto ya no es sólo un diseñador, sino también un mediador y, a veces, un constructor

