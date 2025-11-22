Festival Résurgence IX Conférence/visite guidée Frances Butler et son jardin poétique Saint-Jean-Lagineste

Saint-Jean-Lagineste Lot

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

2025-11-22

Entre représentations mythologiques et imagerie issue du monde végétal, découvrez les œuvres de l’artiste américaine Frances Butler jamais encore présentées au public

Entre représentations mythologiques et imagerie issue du monde végétal, découvrez les œuvres de l’artiste américaine Frances Butler jamais encore présentées au public. Décédée en 2024 en France, elle laisse derrière elle un héritage durable dans le monde de l’art, du design et de l’éducation. Son travail a été exposé dans des musées prestigieux à travers le monde, notamment au Museum of Modern Art (MoMA) à New York

S’appuyant sur l’expertise de Sébastien Cuisenier, professeur agrégé d’arts plastiques, Camille Bonnet, paysanne herboriste et nouvelle propriétaire de la propriété de Frances Butler, vous propose une conférence sur le travail de l’artiste, qui a souvent exploré les intersections entre l’art, la mode et le design

Camille Bonnet vous guidera ensuite dans le Jardin de poésie de Saint-Jean Lagineste. Couvert de mosaïques appelées Cuts , le jardin et la maison sont

le grand projet de l’artiste, qu’elle a réalisé par intermittence durant les 30 dernières années de sa vie

Tout public .

Saint-Jean-Lagineste 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Between mythological representations and imagery from the plant world, discover works by American artist Frances Butler never before presented to the public

German :

Entdecken Sie die noch nie zuvor gezeigten Werke der amerikanischen Künstlerin Frances Butler, die zwischen mythologischen Darstellungen und Bildern aus der Pflanzenwelt schwanken

Italiano :

Tra rappresentazioni mitologiche e immagini del mondo vegetale, scoprite le opere dell’artista americana Frances Butler mai esposte al pubblico

Espanol :

Entre representaciones mitológicas e imaginería del mundo vegetal, descubra las obras de la artista estadounidense Frances Butler, nunca antes mostradas al público

