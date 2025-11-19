Festival Résurgence IX Discussions/chant: Café phil’art Madeleine Riffaud, le refuge comme résistance et la résistance comme refuge Saint-Céré

Festival Résurgence IX Discussions/chant: Café phil’art Madeleine Riffaud, le refuge comme résistance et la résistance comme refuge

112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot

Début : 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-19 21:00:00

2025-11-19

Un café philo, vous connaissez sans doute on se retrouve dans un café ou un restaurant et on y bavarde autour d’un sujet donné. Un café phil’art , c’est à peu près la même chose, sauf que la discussion est rythmée par des chansons !

On évoquera et on chantera une femme aux mille et une vies résistante, reportrice de guerre, écrivaine, infirmière… Cette femme, c’est Madeleine Riffaud.

À travers sa vie, une question fera écho toute lutte ne conduit-elle pas

à chercher refuge quelque part, pour se ressourcer, pour se protéger…

ou pour aller voir ?

Après avoir étudié la philosophie, Roméo Boccara s’est lancé dans l’animation sociale pour mettre en partage ses passions créatives la chanson, le théâtre et

les jeux de piste

Possibilité de consommation pendant l’échange (boissons, apéritifs)

Sur Inscription .

112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

