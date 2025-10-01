Festival Résurgence IX Distillerie artistique nomade Atelier à Alvignac Alvignac
Festival Résurgence IX Distillerie artistique nomade Atelier à Alvignac Alvignac mercredi 1 octobre 2025.
Rdv à l’inscription Alvignac Lot
Début : 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-10-01 13:00:00
2025-10-01
Atelier mobile de création photographique avec la Compagnie La Lanterne fabrication d’un appareil photo, prise de vue et écriture d’un récit inspiré.
Rdv à l’inscription Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
English :
Mobile creative photography workshop with Compagnie La Lanterne: build a camera, shoot and write an inspired story.
German :
Mobiler Workshop zur fotografischen Gestaltung mit der Compagnie La Lanterne: Herstellung einer Kamera, Fotografieren und Schreiben einer inspirierenden Erzählung.
Italiano :
Laboratorio mobile di fotografia creativa con la Compagnie La Lanterne: costruire una macchina fotografica, scattare una foto e scrivere una storia ispirata.
Espanol :
Taller móvil de fotografía creativa con Compagnie La Lanterne: construye una cámara, haz una foto y escribe una historia inspirada.
