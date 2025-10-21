Festival Résurgence IX Dounia et la princesse d’Alep Biars-sur-Cère
Festival Résurgence IX Dounia et la princesse d’Alep
94, Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-10-21 14:30:00
2025-10-21
Projection du film Dounia et la princesse d’Alep, de Marya Zarif et André Kadi. Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… .
94, Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie
Screening of the film Dounia et la princesse d?Alep, by Marya Zarif and André Kadi
Vorführung des Films Dounia and the Princess of Aleppo, von Marya Zarif und André Kadi
Proiezione del film Dounia et la princesse d’Alep, di Marya Zarif e André Kadi
Proyección de la película Dounia et la princesse d’Alep, de Marya Zarif y André Kadi
