Festival Résurgence IX Dounia et la princesse d’Alep Biars-sur-Cère

Festival Résurgence IX Dounia et la princesse d’Alep Biars-sur-Cère mardi 21 octobre 2025.

Festival Résurgence IX Dounia et la princesse d’Alep

94, Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Projection du film Dounia et la princesse d’Alep, de Marya Zarif et André Kadi

Projection du film Dounia et la princesse d’Alep, de Marya Zarif et André Kadi. Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… .

94, Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

English :

Screening of the film Dounia et la princesse d?Alep, by Marya Zarif and André Kadi

German :

Vorführung des Films Dounia and the Princess of Aleppo, von Marya Zarif und André Kadi

Italiano :

Proiezione del film Dounia et la princesse d’Alep, di Marya Zarif e André Kadi

Espanol :

Proyección de la película Dounia et la princesse d’Alep, de Marya Zarif y André Kadi

L’événement Festival Résurgence IX Dounia et la princesse d’Alep Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne