Festival Résurgence IX En direct des comités de libération du Lot, juin 1945 Lacave

Festival Résurgence IX En direct des comités de libération du Lot, juin 1945

Salle polyvalente, D23 Lacave Lot

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Une après-midi consacrée à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et aux cahiers de doléances de 1789, 1945 et 2019, avec exposition, ateliers et débats. La journée se conclut par le spectacle-débat En direct des comités de libération, juin 1945, de la Compagnie Ilôt Z avec Léa Garcia, créé à partir d’archives conservées aux Archives départementales du Lot.

Adolescents et adultes. .

Salle polyvalente, D23 Lacave 46200 Lot Occitanie +33 5 65 53 49 00

English :

An afternoon dedicated to the memory of the Second World War and the cahiers de doléances of 1789, 1945 and 2019, with exhibitions, workshops and debates

German :

Ein Nachmittag, der der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den cahiers de doléances von 1789, 1945 und 2019 gewidmet ist, mit Ausstellung, Workshops und Debatten

Italiano :

Un pomeriggio dedicato alla memoria della Seconda guerra mondiale e ai cahiers de doléances del 1789, 1945 e 2019, con una mostra, laboratori e dibattiti

Espanol :

Una tarde dedicada a la memoria de la Segunda Guerra Mundial y a los cahiers de doléances de 1789, 1945 y 2019, con una exposición, talleres y debates

