Festival Résurgence IX En direct des comités de libération du Lot, juin 1945 Lacave samedi 4 octobre 2025.

Salle polyvalente, D23 Lacave Lot

Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Une après-midi consacrée à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et aux cahiers de doléances de 1789, 1945 et 2019, avec exposition, ateliers et débats
Une après-midi consacrée à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et aux cahiers de doléances de 1789, 1945 et 2019, avec exposition, ateliers et débats. La journée se conclut par le spectacle-débat En direct des comités de libération, juin 1945, de la Compagnie Ilôt Z avec Léa Garcia, créé à partir d’archives conservées aux Archives départementales du Lot.
Adolescents et adultes.   .

Salle polyvalente, D23 Lacave 46200 Lot Occitanie +33 5 65 53 49 00 

English :

An afternoon dedicated to the memory of the Second World War and the cahiers de doléances of 1789, 1945 and 2019, with exhibitions, workshops and debates

German :

Ein Nachmittag, der der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den cahiers de doléances von 1789, 1945 und 2019 gewidmet ist, mit Ausstellung, Workshops und Debatten

Italiano :

Un pomeriggio dedicato alla memoria della Seconda guerra mondiale e ai cahiers de doléances del 1789, 1945 e 2019, con una mostra, laboratori e dibattiti

Espanol :

Una tarde dedicada a la memoria de la Segunda Guerra Mundial y a los cahiers de doléances de 1789, 1945 y 2019, con una exposición, talleres y debates

