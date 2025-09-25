Festival Résurgence IX Éternel Refuge Vernissage & lancement du festival Résurgence IX Souillac

6 Place Saint-Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-25 17:00:00

fin : 2025-09-25 21:00:00

2025-09-25

Cet événement inaugure l’exposition Éternel Refuge et ouvre le festival Résurgence IX

Cet événement inaugure l’exposition Éternel Refuge et ouvre le festival Résurgence IX. Il propose un parcours artistique et culinaire inédit, fruit d’une résidence menée par les artistes Camille Savoye et Anna Burlet avec des lycéens souillagais. De la performance Tables cabanes à la dégustation sensorielle, les visiteurs sont invités à réfléchir aux liens entre cuisine, culture et mémoire, au cœur de la thématique du refuge. .

6 Place Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

This event inaugurates the Eternal Refuge exhibition and opens the Résurgence IX festival

German :

Dieses Ereignis eröffnet die Ausstellung Ewige Zuflucht und das Festival Résurgence IX

Italiano :

Questo evento inaugura la mostra Eternal Refuge e apre il festival Résurgence IX

Espanol :

Este acto inaugura la exposición Refugio Eterno y abre el festival Résurgence IX

