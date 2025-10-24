Festival Résurgence IX Expo « Les Enfants de la Creuse » Saint-Céré

Place du Mercadial Saint-Céré Lot

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-29 18:30:00

De 1962 à 1984, plus de 2 000 enfants de La Réunion furent transplantés dans l’Hexagone

De 1962 à 1984, plus de 2 000 enfants de La Réunion furent transplantés dans l’Hexagone. Ils ont été déplacés dans la Creuse et dans plus de 80 départements français.

Déracinés, séparés de leurs familles, ces enfants ont grandi loin de leurs racines, parfois dans des conditions très dures. Beaucoup ont souffert de solitude, de discriminations et de traumatismes durables

Ce qu’on appelle aujourd’hui l’affaire des enfants de la Creuse reste une blessure vive dans l’histoire de La Réunion et de la France. Les témoignages et les recherches scientifiques ont permis de faire connaître cette histoire longtemps occultée et d’ouvrir un travail de mémoire et de reconnaissance

Cette exposition cherche à retracer leur histoire, éclairer les mécanismes de cette migration forcée et rendre hommage à celles et ceux qui, malgré l’éloignement et parfois la douleur, ont su se construire et faire connaître leur histoire .

English :

Between 1962 and 1984, more than 2,000 children from La Réunion were transplanted to France

German :

Von 1962 bis 1984 wurden mehr als 2000 Kinder aus La Réunion in das Hexagon transplantiert

Italiano :

Tra il 1962 e il 1984, più di 2.000 bambini della Riunione sono stati trapiantati in Francia

Espanol :

Entre 1962 y 1984, más de 2.000 niños de Reunión fueron trasplantados a Francia

