Festival Résurgence IX exposition » Le monde est-il encore de ce monde ? »

Rue Senlis, salle du Vestiaire Martel Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-23

2025-10-23

Cette exposition de James la Bruyère évoque en peinture les mémoires de l’histoire contemporaine à travers des portraits de figures majeures et de drames humains. De Victor Hugo à la Nakba palestinienne, en passant par le génocide arménien ou la poésie de Rimbaud, l’artiste livre un témoignage sensible et engagé. Une série de dessins sur le Liban est aussi présentée, dont les copies sont vendues au profit de Medonations. .

Rue Senlis, salle du Vestiaire Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 68 58 69 98

English :

This exhibition by James la Bruyère evokes the memories of contemporary history through portraits of major figures and human dramas

German :

Diese Ausstellung von James la Bruyère beschwört in der Malerei die Erinnerungen der zeitgenössischen Geschichte durch Porträts wichtiger Figuren und menschlicher Dramen herauf

Italiano :

Questa mostra di James la Bruyère evoca le memorie della storia contemporanea attraverso ritratti di grandi personaggi e drammi umani

Espanol :

Esta exposición de James la Bruyère evoca los recuerdos de la historia contemporánea a través de retratos de grandes personajes y dramas humanos

