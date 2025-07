Festival Résurgence IX exposition « le pied d’Hercule » Saint-Céré

Festival Résurgence IX exposition « le pied d’Hercule » Saint-Céré mercredi 9 juillet 2025.

Festival Résurgence IX exposition « le pied d’Hercule »

Centre ville Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-09

Claude Paquet construit depuis plus de 20 ans une œuvre attachée aux champs photographique que sont les paysages et les portraits. Cette exposition itinérante regroupe 30 portraits de jeunes sportifs du territoire, entre documentaire et fiction

.

Centre ville Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 31

English :

For over 20 years, Claude Paquet has been building up a body of work in the photographic fields of landscapes and portraits. This traveling exhibition features 30 portraits of young local sportsmen and women, somewhere between documentary and fiction

German :

Claude Paquet baut seit über 20 Jahren ein Werk auf, das sich auf die fotografischen Felder Landschaften und Porträts konzentriert. Diese Wanderausstellung umfasst 30 Porträts von jungen Sportlern aus der Region, die zwischen Dokumentation und Fiktion angesiedelt sind

Italiano :

Da oltre 20 anni Claude Paquet ha creato un corpus di opere incentrate su paesaggi e ritratti. Questa mostra itinerante riunisce 30 ritratti di giovani sportivi della regione, a metà tra il documentario e la fiction

Espanol :

Desde hace más de 20 años, Claude Paquet construye una obra centrada en el paisaje y el retrato. Esta exposición itinerante reúne 30 retratos de jóvenes deportistas de la región, entre el documental y la ficción

L’événement Festival Résurgence IX exposition « le pied d’Hercule » Saint-Céré a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Vallée de la Dordogne