Festival Résurgence IX exposition « Trois amies pour l’art moderne »
Parc du Château Carennac Lot
Début : 2025-10-13 14:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
2025-10-13
L’exposition met à l’honneur trois femmes liées par l’amitié et leur engagement pour l’art moderne à Carennac la photographe Gisèle Freund, Solange Stern et Françoise Tournié, fondatrice d’une galerie d’art moderne au Prieuré. À travers des photographies et documents, l’exposition retrace leur parcours et leur contribution à la vie culturelle de la Vallée de la Dordogne. .
Parc du Château Carennac 46110 Lot Occitanie
English :
The exhibition honours three women linked by friendship and their commitment to modern art in Carennac: the photographer Gisèle Freund, Solange Stern and Françoise Tournié, founder of a modern art gallery at Le Prieuré
German :
Die Ausstellung ehrt drei Frauen, die durch Freundschaft und ihr Engagement für die moderne Kunst in Carennac verbunden sind: die Fotografin Gisèle Freund, Solange Stern und Françoise Tournié, Gründerin einer Galerie für moderne Kunst im Priorat
Italiano :
La mostra rende omaggio a tre donne legate dall’amicizia e dal loro impegno per l’arte moderna a Carennac: la fotografa Gisèle Freund, Solange Stern e Françoise Tournié, fondatrice di una galleria d’arte moderna al Prieuré
Espanol :
La exposición rinde homenaje a tres mujeres unidas por la amistad y su compromiso con el arte moderno en Carennac: la fotógrafa Gisèle Freund, Solange Stern y Françoise Tournié, fundadora de una galería de arte moderno en el Prieuré
