Festival Résurgence IX Festival de cinéma « Questions d’identités festival » Saint-Céré vendredi 17 octobre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

2025-10-17

Questions d’identités est un festival de cinéma qui questionne les identités multiples et la façon dont elles circulent. Construire son identité et son imaginaire dans le refuge d’une culture transmise par ses pairs et éloignée de la

culture dominante sont des points communs entre les outre-mer français et les départements ruraux. Ainsi la ruralité peut-elle se vivre comme une insularité, à la fois espace refuge et espace de résistance

contre une culture dominante vécue comme assimilationniste.

Tout public .

Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

Questions d?identités is a film festival that questions multiple identities and the way they circulate

German :

Questions d’identités ist ein Filmfestival, das multiple Identitäten und die Art und Weise, wie sie zirkulieren, hinterfragt

Italiano :

Questions d’identités è un festival cinematografico che esamina le identità multiple e il modo in cui circolano

Espanol :

Questions d’identités es un festival de cine que examina las identidades múltiples y la forma en que circulan

