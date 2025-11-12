Festival Résurgence IX Finissage Expo/Restitution « Refuge en pleine nature » Pinsac

Festival Résurgence IX Finissage Expo/Restitution « Refuge en pleine nature » Pinsac mercredi 12 novembre 2025.

Festival Résurgence IX Finissage Expo/Restitution « Refuge en pleine nature »

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-11-12 20:00:00

2025-11-12

Pendant les six semaines de l’exposition Refuge En pleine Nature de Mika Dominguez, le public a été invité à construire branche après branche une œuvre collective, une cabane-refuge

Venez découvrir le résultat de cette aventure artistique et humaine autour d’un apéritif convivial. Cette restitution sera l’occasion de célébrer ensemble un travail à plusieurs mains, tissant un lien sensible avec la nature .

English :

During the six weeks of Mika Dominguez?s « Refuge En pleine Nature » exhibition, the public was invited to build a collective work of art, a refuge hut, branch by branch

Come and discover the results of this artistic and human adventure over a convivial aperitif

German :

Während der sechswöchigen Ausstellung « Refuge En pleine Nature » von Mika Dominguez wurde das Publikum eingeladen, Zweig für Zweig ein kollektives Werk zu bauen, eine Hütte mit Zufluchtsort

Entdecken Sie das Ergebnis dieses künstlerischen und menschlichen Abenteuers bei einem gemütlichen Aperitif

Italiano :

Durante le sei settimane della mostra « Refuge En pleine Nature » di Mika Dominguez, il pubblico è stato invitato a costruire un’opera d’arte collettiva, una capanna rifugio, ramo per ramo

Venite a scoprire i risultati di questa avventura artistica e umana davanti a un aperitivo conviviale

Espanol :

Durante las seis semanas de la exposición « Refuge En pleine Nature » de Mika Dominguez, se invitó al público a construir una obra de arte colectiva, una cabaña refugio, rama por rama

Venga a descubrir los resultados de esta aventura artística y humana en torno a un aperitivo

