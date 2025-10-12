Festival Résurgence IX Focus sur 3 oeuvres avec Pierre Baumann Souillac

Festival Résurgence IX Focus sur 3 oeuvres avec Pierre Baumann Souillac dimanche 12 octobre 2025.

6 Place Saint-Martin Souillac

Gratuit

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez découvrir l’exposition Éternel Refuge sous un nouvel angle ! Pierre Baumann, enseignant chercheur en arts plastiques à la faculté Bordeaux Montaigne, vous propose d’affuter votre regard à travers l’analyse de trois œuvres emblématiques de l’exposition.

Gratuit sur réservation.

6 Place Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Discover the Eternal Refuge exhibition from a new angle! Pierre Baumann, research professor in visual arts at Bordeaux Montaigne University, will sharpen your eye by analyzing three emblematic works from the exhibition.

Free with reservation.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung Éternel Refuge aus einem neuen Blickwinkel! Pierre Baumann, Lehrbeauftragter für Bildende Kunst an der Fakultät Bordeaux Montaigne, schlägt Ihnen vor, Ihren Blick durch die Analyse von drei symbolträchtigen Werken der Ausstellung zu schärfen.

Kostenlos mit Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra Eternal Refuge da una prospettiva completamente nuova! Pierre Baumann, docente e ricercatore di arti visive all’Università Montaigne di Bordeaux, aguzzerà la vista analizzando tre opere emblematiche della mostra.

Gratuito su prenotazione.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición « El refugio eterno » desde una nueva perspectiva Pierre Baumann, profesor e investigador de artes visuales en la Universidad Montaigne de Burdeos, agudizará su mirada analizando tres obras emblemáticas de la exposición.

Entrada gratuita con reserva previa.

