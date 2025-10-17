Festival Résurgence IX Gisèle Freund portrait intime d’une photographe visionnaire Carennac

Festival Résurgence IX Gisèle Freund portrait intime d’une photographe visionnaire

110 route de Gramat Carennac Lot

Début : 2025-10-17 18:00:00

2025-10-17

Au travers d’abondantes archives, ce film est un hommage à la célèbre photographe, sociologue et écrivaine, qui a immortalisé presque toutes les grandes figures du siècle dernier et témoigné avec acuité de la condition humaine.

Inspirée par son amitié pour celle qu’elle a rencontrée en 1983, la documentariste Teri Wehn-Damisch a plongé dans les archives de Gisèle Freund conservées à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec)

Inspirée par son amitié pour celle qu’elle a rencontrée en 1983, la documentariste Teri Wehn-Damisch a plongé dans les archives de Gisèle Freund conservées à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec). De Berlin à Paris, et de Buenos Aires à Brighton, le voyage est guidé par sa voix grave et celles qui l’ont connue − sa collaboratrice Élisabeth Perolini, l’écrivaine Rauda Jamis, les historiennes de l’art Lorraine Audric et Nathalie Neumann, et la chercheuse

au CNRS Monique Sicard.

Réalisation Teri Wehn-Damisch Production Complices Films Diffusion ARTE France

La chercheuse et historienne de l’art spécialiste de Gisèle Freund Nathalie Neumann, sera là pour présenter le film sorti en 2021. Elle pourra répondre à vos questions après la projection. Sur réservation .

110 route de Gramat Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Through a wealth of archive material, this film is a tribute to the famous photographer, sociologist and writer, who immortalized almost all the great figures of the last century and bore keen witness to the human condition.

Inspired by her friendship with the woman she met in 1983, documentary filmmaker Teri Wehn-Damisch delved into the Gisèle Freund archives held at the Institut Mémoires de l?édition contemporaine (Imec)

German :

Dieser Film ist eine Hommage an die berühmte Fotografin, Soziologin und Schriftstellerin, die fast alle großen Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts verewigt und mit Scharfsinn über die menschliche Situation berichtet hat.

Inspiriert von ihrer Freundschaft zu der Frau, die sie 1983 kennenlernte, tauchte die Dokumentarfilmerin Teri Wehn-Damisch in die Archive von Gisèle Freund ein, die im Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec) aufbewahrt werden

Italiano :

Attraverso un ricco materiale d’archivio, questo film è un omaggio alla famosa fotografa, sociologa e scrittrice che ha immortalato quasi tutti i grandi personaggi del secolo scorso e ha dato un’acuta testimonianza della condizione umana.

Ispirata dall’amicizia con la donna che ha conosciuto nel 1983, la documentarista Teri Wehn-Damisch ha scavato negli archivi di Gisèle Freund conservati dall’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec)

Espanol :

A través de un rico material de archivo, esta película es un homenaje a la célebre fotógrafa, socióloga y escritora que inmortalizó a casi todas las grandes figuras del siglo pasado y fue un agudo testigo de la condición humana.

Inspirada por su amistad con la mujer que conoció en 1983, la documentalista Teri Wehn-Damisch se adentró en los archivos de Gisèle Freund conservados en el Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec)

