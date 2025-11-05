Festival Résurgence IX Habiter l’espace, gravure TetraPak avec Charlotte Clauzel Gramat
Festival Résurgence IX Habiter l’espace, gravure TetraPak avec Charlotte Clauzel
avenue Paul Mazet Gramat Lot
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 17:00:00
2025-11-05
Cet atelier propose de découvrir la technique de gravure et d’impression sur Tetra Pak, en lien avec la thématique de l’habitat. A partir de réflexions autour de la manière dont nous habitons nos espaces et
de ce que cela représente pour chacun les participants seront invités à dessiner un lieu , réel ou imaginaire , dans lequel ils se sentent en sécurité, apaisés, rassurés
Sur réservation, à partir de 10 ans .
avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
English :
This workshop introduces you to the technique of engraving and printing on Tetra Pak, in connection with the theme of habitat
German :
Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, die Technik des Gravierens und Druckens auf Tetra Pak zu entdecken, in Verbindung mit dem Thema Wohnen
Italiano :
Questo workshop è un’occasione per scoprire la tecnica dell’incisione e della stampa su Tetra Pak, in relazione al tema dell’abitazione
Espanol :
Este taller es una oportunidad para descubrir la técnica del grabado y la impresión sobre Tetra Pak, en relación con el tema de la vivienda
