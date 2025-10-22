Festival Résurgence IX Habiter l’espace, gravure TetraPak avec Charlotte Clauzel Souillac

Festival Résurgence IX Habiter l’espace, gravure TetraPak avec Charlotte Clauzel

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Cet atelier propose de découvrir la technique de gravure et d’impression sur Tetra Pak, en lien avec la thématique de l’habitat. A partir de réflexions autour de la manière dont nous habitons nos espaces et

de ce que cela représente pour chacun les participants seront invités à dessiner un lieu , réel ou imaginaire , dans lequel ils se sentent en sécurité, apaisés, rassurés

Sur réservation, à partir de 10 ans .

10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

This workshop introduces you to the technique of engraving and printing on Tetra Pak, in connection with the theme of habitat

German :

Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, die Technik des Gravierens und Druckens auf Tetra Pak zu entdecken, in Verbindung mit dem Thema Wohnen

Italiano :

Questo workshop è un’occasione per scoprire la tecnica dell’incisione e della stampa su Tetra Pak, in relazione al tema dell’abitazione

Espanol :

Este taller es una oportunidad para descubrir la técnica del grabado y la impresión sobre Tetra Pak, en relación con el tema de la vivienda

