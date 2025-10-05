Festival Résurgence IX Hors chant Souillac
Parc de l’Abbé Fayret (repli Palais des Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Spectacle chorégraphique de la Compagnie Etadam, proposé avec l’association Art’zimut
Spectacle chorégraphique de la Compagnie Etadam, proposé avec l’association Art’zimut. Hors chant invite au voyage par la danse et une création sonore diffusée au casque, en résonance avec les enjeux actuels environnement, migrations, frontières. Inspiré de l’œuvre de Jean Lurçat, ce “Chant du monde” interroge la relation à l’autre et à soi-même. .
Parc de l’Abbé Fayret (repli Palais des Souillac 46200 Lot Occitanie
English :
Choreographic show by Compagnie Etadam, presented in association with Art?zimut
German :
Choreografische Aufführung der Compagnie Etadam, angeboten mit dem Verein Art?zimut
Italiano :
Spettacolo coreografico della Compagnie Etadam, in associazione con Art?zimut
Espanol :
Espectáculo coreográfico de la Compagnie Etadam, en asociación con Art?zimut
