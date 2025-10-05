Festival Résurgence IX Hors chant Souillac

Parc de l’Abbé Fayret (repli Palais des Souillac Lot

Début : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Spectacle chorégraphique de la Compagnie Etadam, proposé avec l’association Art’zimut

Spectacle chorégraphique de la Compagnie Etadam, proposé avec l’association Art’zimut. Hors chant invite au voyage par la danse et une création sonore diffusée au casque, en résonance avec les enjeux actuels environnement, migrations, frontières. Inspiré de l’œuvre de Jean Lurçat, ce “Chant du monde” interroge la relation à l’autre et à soi-même. .

Choreographic show by Compagnie Etadam, presented in association with Art?zimut

Choreografische Aufführung der Compagnie Etadam, angeboten mit dem Verein Art?zimut

Spettacolo coreografico della Compagnie Etadam, in associazione con Art?zimut

Espectáculo coreográfico de la Compagnie Etadam, en asociación con Art?zimut

