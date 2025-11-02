Festival Résurgence IX Itinérance, où ne vas-tu pas ? décrochage participatif Gramat
Festival Résurgence IX Itinérance, où ne vas-tu pas ? décrochage participatif
33 Avenue Louis Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-02 14:00:00
2025-11-02
La fin de l’exposition » Itinérance, où ne vas-tu pas ? » fera l’objet d’un décrochage participatif salé-sucré partagé entre artistes et visiteurs afin de favoriser des échanges décomplexés. Des temps poétiques ou de musique viendront compléter ce moment de convivialité.
Une proposition conjointe de l’association quinze donadieu Mayrinhac-Lentour, et de l’association Itinéraires-Art contemporain de Paris
Tout public .
33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 08 92 39 57
English :
The end of the exhibition « Itinérance, où ne vas-tu pas? « will be the subject of a participatory « salty-sweet » unhooking, shared between artists and visitors to encourage uninhibited exchanges
German :
Das Ende der Ausstellung « Itinérance, où ne vas-tu pas? » wird Gegenstand eines partizipativen « salzig-süßen » Abhängens sein, das von Künstlern und Besuchern geteilt wird, um einen unverkrampften Austausch zu fördern
Italiano :
La fine della mostra « Itinérance, où ne vas-tu pas? » sarà oggetto di uno sganciamento partecipativo « dolce-salato », condiviso tra artisti e visitatori per favorire scambi disinibiti
Espanol :
El final de la exposición « Itinérance, où ne vas-tu pas? » será objeto de un desenganche participativo « salado-dulce », compartido entre artistas y visitantes para favorecer intercambios desinhibidos
