Festival Résurgence IX KIT KABANE Calès Calès

Gratuit

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif

Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif. Le public participe à la construction d’une cabane éphémère, suivie d’une performance poétique et sensorielle. .

Galerie le Lieu-dit Calès 46350 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Performance of the immersive show KIT KABANE, combining land art, contemporary dance and collective ritual

German :

Aufführung des immersiven Spektakels KIT KABANE, das Land Art, zeitgenössischen Tanz und ein kollektives Ritual miteinander verbindet

Italiano :

Performance dello spettacolo immersivo KIT KABANE, che unisce land art, danza contemporanea e rituale collettivo

Espanol :

Representación del espectáculo inmersivo KIT KABANE, que combina land art, danza contemporánea y ritual colectivo

