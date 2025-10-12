Festival Résurgence IX KIT KABANE Miers Miers

Festival Résurgence IX KIT KABANE Miers Miers dimanche 12 octobre 2025.

Festival Résurgence IX KIT KABANE Miers

Lieu-dit Barrières Miers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif

Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif. Le public participe à la construction d’une cabane éphémère, suivie d’une performance poétique et sensorielle. .

Lieu-dit Barrières Miers 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Performance of the immersive show KIT KABANE, combining land art, contemporary dance and collective ritual

German :

Aufführung des immersiven Spektakels KIT KABANE, das Land Art, zeitgenössischen Tanz und ein kollektives Ritual miteinander verbindet

Italiano :

Performance dello spettacolo immersivo KIT KABANE, che unisce land art, danza contemporanea e rituale collettivo

Espanol :

Representación del espectáculo inmersivo KIT KABANE, que combina land art, danza contemporánea y ritual colectivo

L’événement Festival Résurgence IX KIT KABANE Miers Miers a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée de la Dordogne