Festival Résurgence IX KIT KABANE Souillac Souillac
Festival Résurgence IX KIT KABANE Souillac Souillac vendredi 3 octobre 2025.
Festival Résurgence IX KIT KABANE Souillac
Parc Abbé Pierre Fayret Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif
Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif. Le public participe à la construction d’une cabane éphémère, suivie d’une performance poétique et sensorielle
Tout public
Repli Palais de Congrès en cas de mauvais temps .
Parc Abbé Pierre Fayret Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
English :
Performance of the immersive show KIT KABANE, combining land art, contemporary dance and collective ritual
German :
Aufführung des immersiven Spektakels KIT KABANE, das Land Art, zeitgenössischen Tanz und ein kollektives Ritual miteinander verbindet
Italiano :
Performance dello spettacolo immersivo KIT KABANE, che unisce land art, danza contemporanea e rituale collettivo
Espanol :
Representación del espectáculo inmersivo KIT KABANE, que combina land art, danza contemporánea y ritual colectivo
L’événement Festival Résurgence IX KIT KABANE Souillac Souillac a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Vallée de la Dordogne