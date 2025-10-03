Festival Résurgence IX KIT KABANE Souillac Souillac

Festival Résurgence IX KIT KABANE Souillac

Parc Abbé Pierre Fayret Souillac Lot

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif

Représentation du spectacle immersif KIT KABANE, mêlant land art, danse contemporaine et rituel collectif. Le public participe à la construction d’une cabane éphémère, suivie d’une performance poétique et sensorielle

Tout public

Repli Palais de Congrès en cas de mauvais temps .

Parc Abbé Pierre Fayret Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

Performance of the immersive show KIT KABANE, combining land art, contemporary dance and collective ritual

Aufführung des immersiven Spektakels KIT KABANE, das Land Art, zeitgenössischen Tanz und ein kollektives Ritual miteinander verbindet

Performance dello spettacolo immersivo KIT KABANE, che unisce land art, danza contemporanea e rituale collettivo

Representación del espectáculo inmersivo KIT KABANE, que combina land art, danza contemporánea y ritual colectivo

