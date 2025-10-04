Festival Résurgence IX Kurdistan, mon ami Festival Livresque Creysse

Festival Résurgence IX Kurdistan, mon ami Festival Livresque Creysse samedi 4 octobre 2025.

Moulin de Creysse Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Soirée dédiée au Kurdistan, entre mémoire, culture et luttes contemporaines

Soirée dédiée au Kurdistan, entre mémoire, culture et luttes contemporaines. Avec la projection-débat des reportages photo de Leslie Lepers, un moment convivial autour du thé et des pâtisseries kurdes, la projection du film Kurdistan, mon amour de John-Paul Lepers retraçant l’itinéraire du photographe Lâm Duc Hiên, et un accompagnement musical de Védat Allak. Dans le cadre du Festival Livresque, organisé par l’association Désir de Livres en partenariat avec la Librairie Jaune Citron. .

Moulin de Creysse Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

An evening dedicated to Kurdistan, between memory, culture and contemporary struggles

German :

Abend, der Kurdistan gewidmet ist, zwischen Erinnerung, Kultur und zeitgenössischen Kämpfen

Italiano :

Una serata dedicata al Kurdistan, tra memoria, cultura e lotte contemporanee

Espanol :

Una velada dedicada al Kurdistán, entre memoria, cultura y luchas contemporáneas

L’événement Festival Résurgence IX Kurdistan, mon ami Festival Livresque Creysse a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Vallée de la Dordogne