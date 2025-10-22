Festival Résurgence IX La Fabrique du carnet de rêves…avec Marie Thoisy rue de l’église Vayrac

Festival Résurgence IX La Fabrique du carnet de rêves…avec Marie Thoisy rue de l’église Vayrac mercredi 22 octobre 2025.

Festival Résurgence IX La Fabrique du carnet de rêves…avec Marie Thoisy

rue de l’église Bourg Vayrac Lot

Tarif : – – 3 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Viens fabriquer ton carnet de rêves avec des dessins, des collages, de la peinture

Viens fabriquer ton carnet de rêves avec des dessins, des collages, de la peinture. Apprends aussi à utiliser

plein de matériaux de récupération vieux papiers cartons, emballages, objets trouvés, tissus, laine etc…

Avec l’appui de Marie Thoisy, artiste illustratrice, tu donneras à ton carnet une touche de rêve.

Cet atelier est ouvert aux enfants , leurs parents et leurs grands-parents

Tout le matériel est fourni. Goûter offert à la fin

Sur inscription .

rue de l’église Bourg Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 85 93 64 17

English :

Come and make your own dream book with drawings, collages and paint

German :

Komm und bastele dein Traumbuch mit Zeichnungen, Collagen, Farbe

Italiano :

Venite a creare il vostro libro dei sogni con disegni, collage e pittura

Espanol :

Ven a hacer tu propio libro de sueños con dibujos, collages y pintura

L’événement Festival Résurgence IX La Fabrique du carnet de rêves…avec Marie Thoisy Vayrac a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne