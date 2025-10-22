Festival Résurgence IX La Fabrique du carnet de rêves…avec Marie Thoisy rue de l’église Vayrac
Festival Résurgence IX La Fabrique du carnet de rêves…avec Marie Thoisy
rue de l’église Bourg Vayrac Lot
Tarif : – – 3 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Viens fabriquer ton carnet de rêves avec des dessins, des collages, de la peinture
Apprends aussi à utiliser
plein de matériaux de récupération vieux papiers cartons, emballages, objets trouvés, tissus, laine etc…
Avec l’appui de Marie Thoisy, artiste illustratrice, tu donneras à ton carnet une touche de rêve.
Cet atelier est ouvert aux enfants , leurs parents et leurs grands-parents
Tout le matériel est fourni. Goûter offert à la fin
Sur inscription .
rue de l’église Bourg Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 85 93 64 17
English :
Come and make your own dream book with drawings, collages and paint
German :
Komm und bastele dein Traumbuch mit Zeichnungen, Collagen, Farbe
Italiano :
Venite a creare il vostro libro dei sogni con disegni, collage e pittura
Espanol :
Ven a hacer tu propio libro de sueños con dibujos, collages y pintura
