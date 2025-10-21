Festival Résurgence IX L’art de la calligraphie s’exporte en live ! Biars-sur-Cère
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Gratuit
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 13:00:00
2025-10-21
Performance de l’artiste calligraphe Alyssia Banon
Performance de l’artiste calligraphe Alyssia Banon. En s’inspirant de styles et d’alphabets variés, Alyssia Banon va
habiller les vitres du Centre Social et Culturel Robert Doisneau, les parer de lettres, de citations, et de mots universels dans lesquels chacun peut se retrouver .
English :
Performance by calligraphy artist Alyssia Banon
German :
Performance der Kalligraphiekünstlerin Alyssia Banon
Italiano :
Performance della calligrafa Alyssia Banon
Espanol :
Actuación de la calígrafa Alyssia Banon
