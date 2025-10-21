Festival Résurgence IX L’art de la calligraphie s’exporte en live ! Biars-sur-Cère

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 13:00:00

2025-10-21

Performance de l’artiste calligraphe Alyssia Banon

Performance de l’artiste calligraphe Alyssia Banon. En s’inspirant de styles et d’alphabets variés, Alyssia Banon va

habiller les vitres du Centre Social et Culturel Robert Doisneau, les parer de lettres, de citations, et de mots universels dans lesquels chacun peut se retrouver .

English :

Performance by calligraphy artist Alyssia Banon

German :

Performance der Kalligraphiekünstlerin Alyssia Banon

Italiano :

Performance della calligrafa Alyssia Banon

Espanol :

Actuación de la calígrafa Alyssia Banon

