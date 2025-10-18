Festival Résurgence IX L’art, refuge de quoi? Gramat

L’art est-il un refuge tranquille hors des réalités du monde ?

Rencontre-débat avec les artistes plasticiens et les poètes de l’exposition Itinérance où ne vas-tu pas ? , en présence d’intervenants culturels et d’éditeurs

Rencontre-débat avec les artistes plasticiens et les poètes de l’exposition Itinérance où ne vas-tu pas ? , en présence d’intervenants culturels et d’éditeurs. En introduction, la poétesse Marie Châlus slamera des textes de son choix. Michel Brissaud assurera la continuité des échanges entre les différents participants.

Une proposition conjointe de l’association quinze donadieu Mayrinhac-Lentour, et de l’association Itinéraires-Art contemporain Paris .

English :

Is art a quiet refuge from the realities of the world?

Encounter-debate with the artists and poets featured in the exhibition « Itinérance où ne vas-tu pas? », in the presence of cultural contributors and publishers

German :

Ist die Kunst ein ruhiger Zufluchtsort vor den Realitäten der Welt?

Diskussion mit den bildenden Künstlern und Dichtern der Ausstellung « Itinérance où ne vas-tu pas? », in Anwesenheit von Kulturschaffenden und Verlegern

Italiano :

L’arte è un rifugio tranquillo dalla realtà del mondo?

Discussione con gli artisti visivi e i poeti della mostra « Itinérance où ne vas-tu pas? » alla presenza di collaboratori culturali ed editori

Espanol :

¿Es el arte un refugio tranquilo frente a las realidades del mundo?

Debate con los artistas plásticos y poetas de la exposición « Itinérance où ne vas-tu pas? en presencia de colaboradores culturales y editores

