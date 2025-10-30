Festival Résurgence IX Lecture « Itinérance, où ne vas-tu pas ? » Gramat

Festival Résurgence IX Lecture « Itinérance, où ne vas-tu pas ? » Gramat jeudi 30 octobre 2025.

Festival Résurgence IX Lecture « Itinérance, où ne vas-tu pas ? »

102 Rue de l’atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Le public est invité à découvrir des textes des poètes participant à l’exposition Itinérance, où ne vas-tu pas ? Didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel

Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,

Jean Maison, ainsi que des textes d’artistes plasticiens ou d’autres poètes en

lien avec la thématique de Résurgence IX et avec celle de l’exposition.

Quelques œuvres seront exposées dans la Bibliothèque

Tout Public

Le public est invité à découvrir des textes des poètes participant à l’exposition Itinérance, où ne vas-tu pas ? Didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel

Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,

Jean Maison, ainsi que des textes d’artistes plasticiens ou d’autres poètes en

lien avec la thématique de Résurgence IX et avec celle de l’exposition.

Quelques œuvres seront exposées dans la Bibliothèque

Tout Public .

102 Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 08 92 39 57

English :

The public is invited to discover texts by the poets participating in the exhibition « Itinérance, où ne vas-tu pas? didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel

Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,

Jean Maison, as well as texts by visual artists and other poets linked to

related to the themes of Résurgence IX and the exhibition.

Some of the works will be on display in the Library

General public

German :

Das Publikum ist eingeladen, Texte der an der Ausstellung « Itinérance, où ne vas-tu pas? » beteiligten Dichterinnen und Dichter zu entdecken didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel

Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,

Jean Maison, sowie Texte von bildenden Künstlern oder anderen Dichtern im Zusammenhang mit

die mit der Thematik von Résurgence IX und der Ausstellung in Verbindung stehen.

Einige Werke werden in der Bibliothek ausgestellt

Allgemeines Publikum

Italiano :

Il pubblico è invitato a scoprire i testi dei poeti che partecipano alla mostra « Itinérance, où ne vas-tu pas? didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel

Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,

Jean Maison, oltre a testi di artisti visivi e altri poeti legati al tema di Résurgence IX

al tema di Résurgence IX e a quello della mostra.

Alcune opere saranno esposte in Biblioteca

Pubblico generale

Espanol :

Se invita al público a descubrir los textos de los poetas participantes en la exposición « Itinérance, où ne vas-tu pas? didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel

Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,

Jean Maison, así como textos de artistas visuales y otros poetas vinculados al

tema de Résurgence IX y al de la exposición.

Algunas de las obras se expondrán en la Biblioteca

Público en general

L’événement Festival Résurgence IX Lecture « Itinérance, où ne vas-tu pas ? » Gramat a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne