Festival Résurgence IX Lecture « Itinérance, où ne vas-tu pas ? » Gramat
Festival Résurgence IX Lecture « Itinérance, où ne vas-tu pas ? » Gramat jeudi 30 octobre 2025.
Festival Résurgence IX Lecture « Itinérance, où ne vas-tu pas ? »
102 Rue de l’atelier Gramat Lot
Début : 2025-10-30 18:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Le public est invité à découvrir des textes des poètes participant à l’exposition Itinérance, où ne vas-tu pas ? Didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel
Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,
Jean Maison, ainsi que des textes d’artistes plasticiens ou d’autres poètes en
lien avec la thématique de Résurgence IX et avec celle de l’exposition.
Quelques œuvres seront exposées dans la Bibliothèque
Tout Public
102 Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 08 92 39 57
English :
The public is invited to discover texts by the poets participating in the exhibition « Itinérance, où ne vas-tu pas? didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel
Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,
Jean Maison, as well as texts by visual artists and other poets linked to
related to the themes of Résurgence IX and the exhibition.
Some of the works will be on display in the Library
General public
German :
Das Publikum ist eingeladen, Texte der an der Ausstellung « Itinérance, où ne vas-tu pas? » beteiligten Dichterinnen und Dichter zu entdecken didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel
Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,
Jean Maison, sowie Texte von bildenden Künstlern oder anderen Dichtern im Zusammenhang mit
die mit der Thematik von Résurgence IX und der Ausstellung in Verbindung stehen.
Einige Werke werden in der Bibliothek ausgestellt
Allgemeines Publikum
Italiano :
Il pubblico è invitato a scoprire i testi dei poeti che partecipano alla mostra « Itinérance, où ne vas-tu pas? didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel
Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,
Jean Maison, oltre a testi di artisti visivi e altri poeti legati al tema di Résurgence IX
al tema di Résurgence IX e a quello della mostra.
Alcune opere saranno esposte in Biblioteca
Pubblico generale
Espanol :
Se invita al público a descubrir los textos de los poetas participantes en la exposición « Itinérance, où ne vas-tu pas? didier Ayres, Anne-France Badoui, Michel
Cand, Marie de Châlus, Annie Dana, Léonore Fandol, Cathy Garcia-Canalès,
Jean Maison, así como textos de artistas visuales y otros poetas vinculados al
tema de Résurgence IX y al de la exposición.
Algunas de las obras se expondrán en la Biblioteca
Público en general
